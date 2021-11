Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a envisagé de fabriquer un smartphone pliable, du moins selon un brevet récemment découvert.

Le brevet concerne un pliable avec trois écrans et deux charnières qui peuvent être verrouillés avec un curseur. On pense que le brevet a été déposé en Chine en 2020 et publié en juillet 2021. Il est désormais disponible dans la base de données mondiale de lOffice mondial de la propriété intellectuelle, comme indiqué pour la première fois par LetsGoDigital.

Pour avoir une meilleure idée de ce à quoi pourrait ressembler un smartphone à trois volets OnePlus sil était lancé et quand, Parvez Khan, alias Technizo Concept , a réalisé une série de rendus qui seraient basés sur les images du brevet. Comme vous pouvez le voir, lappareil peut être plié de différentes manières pour différents cas dutilisation.

Il peut être posé à plat comme une grande tablette, par exemple. Dans sa forme la plus compacte, lappareil ressemble à un téléphone ordinaire.

Les meilleures offres SIM uniquement : données 5G illimitées pour 16 £/m sur Three Par Rob Kerr · 22 Novembre 2021

On pense que OnePlus pourrait présenter son premier téléphone pliable en 2022. Mais OnePlus na pas encore confirmé quil fabriquait un tel appareil - sans parler dun appareil doté de trois écrans. Gardez à lesprit que ses concurrents, y compris Samsung, Huawei et Xiaomi, ont tous introduit des appareils pliables au cours des dernières années, et ils sont considérés comme les pionniers de la technologie daffichage pliable. Ainsi, OnePlus a du rattrapage à faire dans cet espace.

Plus tôt cet été, OnePlus a laissé entendre quil était sur le point dannoncer un téléphone pliable. Mais cela sest avéré être une farce. Cétait juste pour troller Samsung.