Une fuite massive de OnePlus 10 Pro révèle tout

(Pocket-lint) - Une nouvelle fuite nous a donné tous les détails juteux sur le prochain OnePlus 10 Pro, révélant sa conception, son prix, ses spécifications et plus encore.

Le pronostiqueur notoire OnLeaks sest associé à Zouton pour laisser tomber une fuite massive qui comprenait des rendus 5k et même une vidéo 360 du smartphone .

À partir de leur valeur nominale, nous voyons un triple réseau de caméras arrière avec la marque Hasselblad. Deux coloris sont présentés, le noir et une couleur bleu clair/vert, tous deux dans une finition mate. Ce nest pas illustré mais la fuite promet également une version blanche.

Sur le devant, nous voyons une caméra selfie perforée dans le coin supérieur gauche de lécran de 6,7 pouces de lappareil. Nous pouvons voir que laffichage se courbe légèrement sur les bords également. Laffichage devrait être au format 20:9 avec un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz.

Selon la fuite, le OnePlus 10 Pro proposera jusquà 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. A côté dune batterie de 5000mAh pour le garder toute la journée.

Lune des autres caractéristiques remarquables est la charge rapide de 125 W, qui devrait suffire pour charger complètement lappareil en 20 minutes seulement.

Zouton sattend à ce que le prix soit conforme à celui de la série OnePlus 9 , qui variait de 729 $ à 1069 $ selon les spécifications choisies. Le téléphone devrait être lancé au cours du premier semestre 2022.