Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Des rendus du prochain Nord N20 ont fait surface en ligne et indiquent que OnePlus pourrait être sur le point de ressusciter un design très apprécié de son passé pour son suivi N10 .

Les rendus 3D montrent un appareil avec un corps très mince, des bords complètement plats et un dos complètement plat. Cest un design qui nous rappelle beaucoup le malheureux OnePlus X de la deuxième année de lentreprise.

Même le cadre sur les bords - avec ses subtils chanfreins brillants - évoque ce look, bien quil ne semble pas que lentreprise ramène la texture striée.

De plus, plutôt que davoir une grande saillie rectangulaire pour loger les caméras, il semble que OnePlus opte pour des bosses de caméra individuelles pour le N20, donnant au téléphone un aspect et une sensation beaucoup plus minimalistes.

Comme dhabitude, les rendus 3D ont été produits par @OnLeaks, cette fois en collaboration avec 91Mobiles , et montrent un téléphone avec une caméra perforée en haut à gauche de lécran, des lunettes fines et un léger menton en bas.

Cest un design différent de tout ce que OnePlus a sur le marché actuellement, et contrairement à la plupart des autres téléphones Android, ce qui pourrait bien laider à se distinguer de ses concurrents. Avec une épaisseur de 7,7 mm, il fait à peu près la même épaisseur que liPhone 13.

Quant aux spécifications, elles incluent le type de chiffres que vous vous attendez à trouver dans un milieu de gamme abordable. Il est censé être alimenté par la plate-forme Snapdragon 695 5G et comporter un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un capteur dempreintes digitales intégré à lavant.

La plupart des autres détails sont actuellement inconnus, mais le rapport affirme que le système de caméra arrière comprend trois caméras, sauf quune seule semble utile.

Lappareil photo principal de 64 mégapixels devrait être rejoint par deux capteurs de 2 mégapixels, probablement pour des capacités de profondeur et de macro. Étant donné que deux caméras semblent avoir un aspect/un design proéminent à larrière, nous avons du mal à le croire.

Avec ce genre de conception, vous espérez quil y aurait au moins un primaire et un ultra-large.

Comme toujours avec ces choses, rien sur le OnePlus Nord N20 nest confirmé jusquà ce que le fabricant dise quelque chose officiellement.