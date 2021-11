OnePlus Nord 2 x édition Pac-Man en images

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsquil a lancé le Nord 2 pour la première fois dans lannée, OnePlus a affirmé que son téléphone offrait tout ce dont vous avez besoin dans un téléphone, sans payer les prix les plus élevés. Maintenant, il est de retour avec une édition spéciale et sest associé à Bandai Namco pour le lancer.

Il sappelle OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition, et ce nest pas la première fois que OnePlus sassocie à une marque de la culture pop pour lancer un téléphone spécial. En 2020, il a sorti le Cyberpunk 2077 OnePlus 8T , et avant cela, il a lancé Star Wars, les éditions de téléphones Marvel et les modèles McLaren F1 .

On pourrait dire quil sagit en quelque sorte dune tradition pour lentreprise, et nous espérons quelle perdurera, ne serait-ce que pour sa nouveauté.

Même lexpérience de déballage avec cette édition spéciale est différente du modèle standard. La boîte est recouverte dune pochette en carton sur le thème de Pac-Man, qui, une fois ouverte, révèle un design intérieur très coloré sur le thème des fantômes. Cest amusant et un joli contraste avec lextérieur blanc subtil. La cabine téléphonique elle-même comporte un logo Pac-Man coloré sur le devant et un subtil motif sur le thème du labyrinthe partout. Voir plus dans notre vidéo ci-dessous:

Comme vous vous en doutez, le Pac-Man Edition Nord 2 ressemble beaucoup au Nord original. OnePlus na pas modifié les matériaux, la forme ou la taille du téléphone. Et, en le regardant de lextérieur au départ, vous pouvez penser que les changements de conception ne sont que subtils.

La classe arrière a un logo Pac-Man jaune subtil dans le coin gauche, et si vous lattrapez dans la bonne lumière, vous remarquerez également les points partout dans le dos quil aime manger.

Dautres changements subtils incluent le texte « OnePlus X Pac-Man » imprimé près du module de caméra, et le curseur dalerte sur le bord gauche a été remplacé par un bleu vif. Juste pour que ce soit un peu moins clair.

Cependant, le plus grand changement de conception est sans aucun doute celui que vous ne pouvez pas voir à la lumière du jour. Cest seulement si vous regardez de très près que vous pourriez voir un motif de labyrinthe très subtil à larrière. Éteignez les lumières et cela devient plus clair.

OnePlus est seulement allé mettre un motif phosphorescent au dos de son téléphone en édition spéciale. Celui qui ressemble à un labyrinthe, et épelle le mot « Nord » en lettres majuscules.

Une chose que nous dirons, cest que leffet phosphorescent nest pas si fort. Afin de le faire apparaître clairement, nous avons dû tenir le panneau arrière à côté de notre éclairage LED de studio lumineux pendant environ une minute, et la luminosité sestompe relativement rapidement. Pourtant, très cool.

Combiné avec ses ajustements de conception, OnePlus a également modifié certains des éléments logiciels pour sadapter au thème Pac-Man, et il y a quelques éléments à trouver ici.

Lorsque vous lallumez pour la première fois, le téléphone sera configuré sur un thème Pac-Man. Cela signifie que lécran de verrouillage et le fond décran de lécran daccueil sont inspirés de Pac-Man, avec un fond décran animé par défaut. Si vous plongez dans les options de papier peint, vous avez également le choix entre quelques autres options, mais les autres sont toutes statiques.

Ensuite, il y a lanimation de déverrouillage par empreinte digitale. Le logo du capteur est un contour de Pac-Man dans un labyrinthe circulaire, et lorsque vous appuyez dessus, vous verrez les points de Pac-Man grignoter et être poursuivi par des fantômes colorés.

Toutes les icônes dapplications OnePlus préinstallées en stock ont également été conçues pour ressembler à des graphismes inspirés de jeux rétro pixelisés, et si vous descendez la teinte des paramètres rapides, vous verrez une silhouette Pac-Mac sous les bascules qui grignotent le point si vous glissez entre les onglets.

Il y a aussi quelques autres ajouts. Dirigez-vous vers lapplication Gallery, modifiez une photo et vous trouverez des autocollants Pac-Man dans les sections des autocollants. De plus, le jeu Pac-Man 256 des mêmes développeurs qui ont créé Crossy Road est pré-installé.

Branchez le téléphone sur son chargeur Warp et vous obtiendrez un graphique Pac-Man animé sur lécran, et si vous lutilisez assez longtemps, vous débloquerez un autre autocollant à utiliser dans la galerie.

Comme vous vous en doutez, il existe également des notifications et des sonneries personnalisées préchargées, et elles sont prédéfinies par défaut. Alors cest plutôt amusant. Pour les premières fois du moins.

Du point de vue matériel, cest le même que le OnePlus Nord 2 standard. Il mesure 8,2 mm dépaisseur et dispose dun écran AMOLED de 6,43 pouces avec des taux de rafraîchissement allant jusquà 90 Hz.

Il est alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 1200-AI, dispose de 12 Go de RAM, de 256 Go de stockage et dune batterie de 4 500 mAh avec prise en charge de la charge flash ultra-rapide Warp Charge 65 qui peut remplir la batterie en 30 minutes environ.

Le OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition sera mis en vente à partir du mardi 16 novembre et vous coûtera 499 £ au Royaume-Uni .