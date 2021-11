Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus sest associé à Bandai Namco pour produire une édition spéciale du OnePlus Nord 2.

Encore à montrer dans son intégralité, le OnePlus Nord 2 X Pac-Man Edition sera officiellement dévoilé dans les prochaines semaines. Cependant, la machine à battage publicitaire a commencé avec un concours pour en gagner un, ainsi que dautres goodies OnePlus.

Le téléphone coûtera 529 € / 499 £ lorsquil sera disponible, dans une seule variante avec 256 Go de stockage et 128 Go de RAM.

Tout ce qui a été révélé jusquà présent, cest quil aura les mêmes spécifications que le OnePlus Nord 2 standard - écran AMOLED de 6,43 pouces, traitement MediaTek Dimensity 1200-AI et batterie de 4 300 mAh - mais avec quelques fioritures de conception dédiées. Le logiciel sera également personnalisé avec des fonctionnalités spécifiques à Pac-Man.

Pour commencer, le téléphone brille dans le noir. Le boîtier comprend de lencre phosphorescente sous une seconde couche. Bien quil y aura des jeux, des défis et quelques œufs de Pâques cachés parmi son interface utilisateur.

Nous mettrons à jour lorsque nous en saurons plus, y compris des photos de lappareil réel.

Le concours susmentionné est disponible sur pac-man.oneplus.com . Il sagit essentiellement dune version du jeu darcade classique auquel vous pouvez jouer dans un navigateur Web.

Ceux qui obtiendront les scores les plus élevés auront une chance de gagner lun des trois téléphones en édition spéciale, ainsi que les écouteurs OnePlus Buds Z.

Cela dure jusquà ce mercredi 10 novembre, alors commencez à jouer.

Une deuxième période de jeu se déroulera du vendredi 12 au lundi 15 novembre, au cours de laquelle votre score pourrait vous rapporter un bon pour réclamer une paire de Buds Z lors de lachat du nouveau combiné.

