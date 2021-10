Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a introduit un nouveau téléphone de milieu de gamme , mais il nest pas lancé aux États-Unis ou au Royaume-Uni. À lheure actuelle, malheureusement, il nest défini que pour la Chine.

Baptisé OnePlus 9 RT , il sagit dun modèle "T" faisant suite au OnePlus 9R , arrivé en même temps que les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro .

Le OnePlus 9R est considéré comme le modèle dentrée de gamme de la série 9, offrant des déclassements mineurs tels quun processeur Snapdragon 870 plutôt que le dernier Snapdragon 888. Mais cest là que le OnePlus 9 RT rend les choses intéressantes : il emballe le 888, le mettant près de au même niveau que les 9 modèles haut de gamme.

Les autres caractéristiques incluent un écran de 6,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge de HDR10+ et une configuration de caméra qui abrite un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 16 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. Il propose également une batterie de 4 500 mAh, mais il manque une charge sans fil comme le OnePlus 9R.

Si cela vous intéresse, le téléphone exclusif à la Chine sera lancé le 19 octobre 2021 avec un prix de départ de 3 299 RMB (environ 510 $). Le même jour, OnePlus lancera également les OnePlus Buds Z2, successeurs de ses écouteurs TWS abordables, pour 499 RMB (environ 80 $).