La conception et les spécifications du OnePlus 9RT ont été divulguées (presque) en totalité avant le lancement

(Pocket-lint) - OnePlus doit lancer lédition "T" de son édition "R" OnePlus 9 lors dun événement le 13 octobre, mais il semble que le chat soit déjà pratiquement sorti du sac.

Deux jours avant lannonce officielle, des rendus de presse détaillés du téléphone et des spécifications répertoriées ont été divulgués, laissant très peu de place à limagination.

Comme dhabitude, la fuite provient de @evleaks sur Twitter, ce qui - ces dernières années - est presque aussi bon quofficiellement confirmé. Comme le OnePlus 9R, le 9RT ne sera disponible quen Inde et en Chine.

Comme on peut sy attendre pour un téléphone édition T de OnePlus, les changements ne sont pas en gros. Par exemple, la conception semble nêtre quun léger ajustement sur le OnePlus 9R existant.

Lunité de caméra arrière a été légèrement repensée pour mieux sadapter au look des 9 et 9 Pro , et serait dotée du capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels dans la caméra principale.

Cest le même capteur qui est dans l Oppo Find X3 Pro et OnePlus Nord 2 , et est utilisé dans la caméra ultra-large du OnePlus 9. Il est rejoint par une macro ultra-large de 16 mégapixels et 2 mégapixels selon la fuite.

En plus de cela, il devrait comporter un écran AMOLED avec une technologie de taux de rafraîchissement variable, une caméra perforée dans le coin supérieur gauche et un capteur dempreintes digitales intégré.

Selon Evan Blass (@evleaks), il dispose également dune charge rapide de 65 W, tout comme la plupart des modèles récents de OnePlus, et dune batterie à conception divisée de 4 400 mAh.

En ce qui concerne les couleurs, on prétend quil y en aura trois : Hacker Black, Nano Silver et Teal. Le dernier dentre eux ne sera disponible quen Chine.

Il est également suggéré que nous allons voir trois configurations différentes de RAM/stockage : 8 Go/128 Go, 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go.

Ce qui est peut-être le plus intéressant, cependant, cest que le 9RT serait livré avec le processeur phare Snapdragon 888 à lintérieur. Cela en fait une mise à niveau relativement importante par rapport au Snapdragon 870 trouvé dans le OnePlus 9R actuel.

Étant donné que OnePlus a déjà confirmé quil lancera le téléphone le 13 octobre, heureusement, nous navons pas à attendre longtemps avant de savoir à quel point ces fuites et rumeurs sont vraies.