OxygenOS 12 : Tout ce que vous devez savoir sur le prochain logiciel de OnePlus

(Pocket-lint) - Une nouvelle version dAndroid est une nouvelle opportunité pour les fabricants de smartphones dajouter leur propre cachet au système dexploitation personnalisable du téléphone. Et avec Android 12 disponible sous forme bêta à plusieurs tiers depuis un bon nombre de semaines et de mois, les fabricants ont eu beaucoup de temps pour le bricoler, laméliorer et jouer avec.

Lun de ces fabricants est OnePlus, qui a récemment rejoint Oppo pour partager des ressources entre les divisions de smartphones et de R&D, mettant plus de ressources dans les mises à jour. Avec cette annonce, nous voulions voir exactement ce que les téléphones OnePlus allaient obtenir dans la prochaine mise à jour logicielle majeure. Heureusement, OnePlus la montré.

Il est sûr de dire que OnePlus OxygenOS 12 nest pas un changement aussi radical par rapport à la version 11 que par rapport au logiciel précédent, mais il existe encore une poignée de nouvelles fonctionnalités qui pourraient améliorer lexpérience dutilisation dun téléphone OnePlus.

Bêta ouverte lancée en septembre 2021

Bientôt sur dautres appareils

Pas de mot officiel sur la version finale

La version bêta ouverte de la prochaine mise à jour logicielle majeure de OnePlus a déjà été mise à la disposition des utilisateurs de OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro en septembre, et nous attendons maintenant un mot officiel sur la date de sortie de la première version publique. Le fabricant ne nous a pas encore donné de calendrier, mais nous pensons que ce sera relativement bientôt compte tenu de lannonce des nouvelles fonctionnalités.

Au cours des années précédentes, OnePlus utilisait généralement des icônes très plates et minimales dans tout son système dexploitation. Mais cest sur le point de changer. Dans OxygenOS 12, les icônes dapplications reçoivent beaucoup damour. Les concepteurs de logiciels de la société ont remanié toutes les icônes pour leur donner plus de profondeur en ajoutant des ombres et des dégradés et en les rendant beaucoup moins simples.

Dun autre côté, pour faciliter la compréhension des icônes et des fonctions importantes, certaines des plus petites icônes de linterface utilisateur ont été simplifiées pour les rendre plus faciles à comprendre et à lire dans plusieurs régions.

Le plus grand changement visuel est létagère repensée. Il sagit de la vue instantanée de OnePlus des fonctions, widgets et informations populaires. Habituellement, cest pour des choses comme laffichage de la température/la météo du jour, lajout dune note rapide, la vérification du niveau de batterie de vos écouteurs connectés ou pour voir où vous avez garé votre voiture. Comme les icônes dapplication redessinées, il y a beaucoup plus de profondeur ajoutée par des graphismes, des ombres et des textures plus riches.

Lun des grands nouveaux logiciels préinstallés est la nouvelle application Notes qui semble sinspirer beaucoup dautres applications de prise de notes plus complètes. Avec la nouvelle application, vous disposez de beaucoup plus doptions de mise en forme, notamment lutilisation de puces, la justification des tests et les ajustements de poids de police. De plus, vous pouvez utiliser la fonction Doodle pour griffonner à lécran avec un stylo et un crayon virtuels.

Le mode Zen et le coffre-fort privé ne sont pas de nouvelles fonctionnalités en tant que telles, mais OnePlus a complètement repensé lapparence des applications, en utilisant des lumières, des ombres et des dégradés. Lobjectif était de "fournir un sentiment de sécurité et de confort mental grâce à des changements visuels". Nous ne savons pas exactement ce que cela signifie, mais il semble que lentreprise essayait dutiliser les couleurs, la lumière et les ombres pour améliorer lutilisation de lapplication. Ainsi, la conception du mode Zen a été rendue plus "zen" et le coffre-fort privé a désormais lesthétique de son propre espace séparé et sécurisé.

La personnalisation de laffichage permanent de OnePlus comportait quelque chose appelé Canvas dans le logiciel précédent qui vous permet dutiliser une photo comme fond décran, mais lécran de verrouillage permanent créerait ensuite un contour de base de cette image sur un fond noir. Avec OxygenOS 12 qui a été amélioré avec des styles supplémentaires de Canvas. Au lieu dun seul style de ligne blanche, il propose désormais davantage de styles de pinceaux et deffets de couleur.

Dans les versions précédentes dOxygen OS, OnePlus disposait dune fonctionnalité appelée Work Life Balance disponible en Inde. Avec OS 12, la société le déploie dans dautres régions et vous permet de configurer des interfaces de travail et de vie personnalisées. Vous pouvez activer votre mode de travail pour quil sactive pendant les heures de travail ou en fonction de lemplacement lorsque vous arrivez au bureau. Le mode vie est plus axé sur le fait de ne pas être distrait par les tâches de travail alors que vous nêtes pas censé travailler, en personnalisant les applications et les notifications que vous avez au premier plan.

Avec la plupart des téléphones, en ce qui concerne le mode sombre, vous navez quune seule option. Soit vous lavez allumé, soit non, et cela rend votre interface complètement noire. Avec le dernier système de OnePlus, vous pouvez régler le degré dobscurité souhaité pour le mode sombre. Il existe trois options : doux, moyen et amélioré. Le dernier dentre eux est linterface noire, les deux autres étant progressivement plus claires.

Le logiciel bêta ouvert est déjà disponible pour les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro , mais sera également disponible sur les modèles suivants :

OnePlus 8

OnePlus 9R

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord

OnePlus Nord CE

OnePlus na pas donné de calendrier exact pour savoir quand chacun des téléphones répertoriés devrait obtenir la version officielle de la nouvelle mise à jour logicielle, mais nous continuerons à mettre à jour cette fonctionnalité à mesure que de plus amples informations seront révélées.