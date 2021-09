Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après avoir fusionné certains de ses départements avec Oppo plus tôt cette année , OnePlus a révélé un peu plus de détails sur ce à quoi ressemblera cette société combinée Oppo/OnePlus. Et une grande partie de cette vision est un système dexploitation unifié.

À partir de 2022, OnePlus lancera des téléphones exécutant la première version dun logiciel combiné ColorOS/OxygenOS basé sur Android 12 .

Cela signifie spécifiquement que le prochain téléphone phare OnePlus - probablement le lancement du OnePlus 10 lannée prochaine - exécutera un logiciel basé sur une base de code qui tire le meilleur parti dOxygenOS et de ColorOS.

Ce logiciel unifié fonctionnera à terme sur les appareils Oppo et OnePlus , et reprend les éléments rapides et fluides du logiciel OnePlus et les combine avec la nature riche en fonctionnalités de ColorOS .

Pete Lau, le PDG de OnePlus et Oppo, a confirmé cette décision lors dun briefing avec Pocket-lint, et a également déclaré que le premier produit phare OnePlus 2022 sera le prochain. Cela signifie quil ny a pas de OnePlus 9T ou 9T Pro cette année.

Pour les fans de OnePlus craignant que cela change radicalement lexpérience dutilisation dun téléphone OnePlus, Lau a tenu à noter que le logiciel sur les téléphones OnePlus conservera toujours cette apparence légère, mais y ajoutera plus de fonctionnalités.

Étant donné que les utilisateurs de OnePlus ont une préférence pour ce logiciel rapide et léger, le système dexploitation unifié sera personnalisé pour répondre à cette attente.

La société na pas encore donné de détails spécifiques sur les éléments qui changent exactement dans OxygenOS ou sur les bits ajoutés à partir de ColorOS, mais le Nord 2 nous a donné un petit aperçu de certains des changements.

Par exemple, la version dOxygenOS du Nord 2 avait lapplication de lappareil photo et la page de mise à jour du logiciel dOppo, mais le menu des paramètres était toujours très clair et propre par rapport à celui dOppo.

OnePlus conservera également lapproche logicielle sans publicité et sans ballonnement, et comme les utilisateurs de OnePlus aiment souvent bricoler beaucoup plus que les autres, le chargeur de démarrage restera déverrouillable.

Alors que les premiers téléphones OS unifiés seront les produits phares de OnePlus en 2022, lunification du logiciel à travers les marques mondiales Oppo et OnePlus sera achevée plus tard dans lannée, lorsque la prochaine version dAndroid sera publiée.

En ce qui concerne les appareils plus anciens mis à jour vers le nouveau logiciel, Lau a déclaré à Pocket-lint que certains appareils plus anciens le seraient, dautres non. Par exemple, les séries OnePlus 8 et OnePlus 9 seront mises à jour. Et parce que léquipe logicielle combinée dOppo et de OnePlus est désormais plus importante, ils obtiendront des mises à jour plus longtemps et les recevront également plus fréquemment.

Ce nest pas seulement dans les logiciels que OnePlus et Oppo ont combiné leurs efforts non plus. On a vraiment le sentiment quil existe désormais un pool de ressources beaucoup plus important pour les deux marques dans leur ensemble.

Il y a une croyance au sein de lentreprise que OnePlus peut désormais diriger lindustrie des appareils photo pour téléphones, avec des ressources de R&D accrues et avec le partenariat avec Hasselblad . Ce dernier est là pour lexpertise en traitement/étalonnage des couleurs.

Parallèlement à lannonce de son système dexploitation unifié, OnePlus a également déclaré quil continuerait à lancer ses téléphones de la série phare dans le monde, mais adopterait une approche plus fine de ses appareils plus abordables.

Cela signifie que nous verrons probablement différents appareils de milieu de gamme dans différentes régions, de la même manière que nous le voyons déjà avec les téléphones Nord, R-series et N-series.

La grande nouvelle ici est que dici la fin de 2022, tous les téléphones OnePlus et Oppo fonctionneront - essentiellement - le même système dexploitation unifié, mais quil y aura toujours quelques différences adaptées aux attentes de ceux qui achètent des produits de différentes marques.