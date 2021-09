La mise à jour du logiciel OnePlus 9 apporte le mode panoramique Hasselblad XPan amusant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus déploie une mise à jour logicielle intéressante pour ses utilisateurs OnePlus 9 et 9 Pro , et celle-ci apporte un nouveau mode à lexpérience de lappareil photo pour lui donner un peu plus dun avantage unique.

Les nouvelles fonctionnalités sont le résultat du partenariat du fabricant avec Hasselblad et apportent une fonctionnalité au téléphone qui a été introduite pour la première fois sur le marché des appareils photo en 1998.

Cest ce quon appelle le mode XPan - du nom de lappareil photo Hasselblad XPan - et vous permet de prendre une image au format 65:24 de style panoramique en un seul clic sur le déclencheur.

En vérité, cest un peu un gadget, mais cest un gadget qui vaut certainement la peine dêtre essayé. Il vous permettra de prendre des photos que vous ne pouvez généralement pas réaliser sans retouche et recadrage.

OnePlus

Une fois le logiciel mis à jour vers la dernière version (Oxygen OS 11.2.9.9), vous trouverez le mode XPan dans lapplication appareil photo.

Pour y accéder, balayez simplement longlet en bas de lécran et vous trouverez « XPAN » ainsi que tous les autres modes de prise de vue supplémentaires habituels comme Nightscape, Pro, Time-lapse et ainsi de suite.

Une fois lancé, il crée un champ de vision long et étroit et vous permet de basculer entre les distances focales de 30 mm et 45 mm, et il y a une icône de film qui vous permet de basculer entre les modes noir et blanc et couleur.

Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, une animation semblable à un film négatif se développe à lécran.

OnePlus a annoncé son partenariat pluriannuel avec Hasselblad plus tôt dans lannée dans le but daméliorer le traitement des couleurs et des images pour ses appareils photo phares.

Cependant, le partenariat a également signifié que lapplication de lappareil photo a été repensée pour la rendre plus semblable à Hasselblad en apparence. Même à des choses comme la couleur du bouton de lobturateur et le clic quil fait lorsque vous appuyez dessus.

Ce dernier ajout de XPan ne fait quajouter à cette expérience. Ce nest peut-être pas quelque chose que vous utilisez tout le temps, mais cest un moyen très simple dobtenir des photos panoramiques.

Le logiciel inclut également des optimisations pour la recharge sans fil, des corrections de bugs et des mises à jour du correctif de sécurité de septembre.