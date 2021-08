Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans le cadre dun changement de stratégie pour OnePlus, la société prévoit de lancer une seule mise à jour de la version "T" pour ses téléphones de la série 9 plus tard cette année. Si lon en croit une rumeur récente, cest bien.

Selon cette rumeur, OnePlus lancera le OnePlus 9 RT en octobre. Et - tout comme le OnePlus 9R plus tôt dans lannée - la disponibilité de ce téléphone sera limitée à des marchés spécifiques. A savoir : lInde et la Chine.

On prétend quil atterrira également avec OxygenOS 12, basé sur Android 12 , ce qui en fait lun des premiers appareils à arriver sur le marché avec le dernier système dexploitation de Google à bord.

Le rapport a été publié à lorigine par Android Central , citant des "sources internes", qui pensent que la série Nord recevra deux nouveaux appareils à peu près en même temps.

Si cela est exact, cela signifiera trois nouveaux téléphones au total, et aucun dentre eux ne sera des téléphones phares de premier plan. Le OnePlus 9R, après tout, était un téléphone de milieu de gamme habillé comme ses frères et sœurs phares.

Il devrait cependant contenir des spécifications décentes, notamment un écran AMOLED de 120 Hz, une batterie de 4 500 mAh, une charge rapide de 65 W et le processeur Snapdragon 870. Il est également prétendu utiliser le même capteur Sony IMX766 dans son appareil photo principal, tout comme le OnePlus Nord 2 .

En regardant le Nord 2, qui présente des performances similaires, il est logique que ce téléphone ne vienne pas en Europe étant donné à quel point lexpérience serait similaire et à quel point elle a été lancée récemment.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 20 Août 2021

En ce qui concerne les logiciels, on prétend quavec OxygenOS 12, nous verrons davantage de flou entre les logiciels OnePlus et Oppo. Il conservera cependant un certain caractère OnePlus, y compris des fonctionnalités telles que le mode Zen et létagère.