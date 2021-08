Un téléphone OnePlus inédit apparaît dans la base de données IMEI, probablement le modèle 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un téléphone OnePlus inédit a fait son apparition dans la base de données IMEI, ce qui suggère que la société prépare déjà le lancement de ses gammes de téléphones 2022.

La liste est apparue pour la première fois le 15 août et partagée sur Twitter par le fuiteur fréquent Mukul Sharma, mieux connu sous le nom de @stufflistings.

Il révèle un téléphone portant le numéro de modèle NE2210, mais rien dautre, sauf quil sagit dun téléphone fabriqué par OnePlus.

À ce stade, il est difficile de prédire quel téléphone cela pourrait être, mais en regardant les numéros de modèle de téléphone de 2021, il y a une indication quil pourrait sagir dun modèle 2022.

Les versions de cette année comportent toutes le numéro « 21 » après les deux premières lettres de leurs numéros de modèle. Les OnePlus 9 et 9 Pro sont les LE2113 et LE2123, tandis que les Nord 2 et Nord CE sont les DN2103 et EB2103.

Si les téléphones à venir suivent le même schéma, le "22" dans NE2210 suggère quil sagit dun lancement de téléphone pendant un certain temps en 2022.

Ces dernières années, les deux lettres au début du numéro de modèle ont été associées aux noms de code du téléphone. Par exemple, le nom de code du Nord 2 était apparemment Denniz, doù DN. La série OnePlus 9 était "Lemonade" - doù LE - et le Nord CE était "Ebba".

Ce que le «NE» représente dans cette dernière fuite est inconnu. À ce stade, il pourrait tout aussi bien être un nouveau modèle Nord quun téléphone de série phare.

Cela signifie que nous ne savons pas sil sagit dun téléphone de milieu de gamme abordable ou dun téléphone puissant de haut niveau. Aucune autre information nest disponible à partir de la fuite dorigine.

Comme cest généralement le cas pour OnePlus, nous sommes sûrs que les fuites prendront de lampleur à mesure que nous avançons vers la fin de lannée.

