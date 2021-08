Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus veut attirer votre attention la veille du déballage de Samsung et également pendant lévénement lui-même.

Samsung devrait annoncer de nouveaux téléphones pliables et éventuellement des appareils portables lors dune vitrine virtuelle diffusée en direct le 11 août 2021. Mais OnePlus essaie de vous faire oublier tout cela un instant, en taquinant son propre appareil à double écran. La société sest rendue sur les réseaux sociaux mardi pour partager un bref clip vidéo de ce qui ressemble à un téléphone pliable – avec la légende "8.11 10h HE".

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par OnePlus (@oneplus_usa)

Peu de choses ont été révélées dans le teaser, y compris ce quest exactement lappareil et ce à quoi nous devrions nous attendre, mais il est prudent de supposer que OnePlus annoncera tout ce quil a concocté le même jour et à lheure où la rumeur veut que Samsung mette à jour son Galaxy Z Flip. et les gammes Galaxy Z Fold. Le fait est que lappareil dans le teaser de OnePlus ressemble terriblement au prochain Galaxy Z Fold 3.

Il sera intéressant de voir ce que OnePlus a dans sa manche. Espérons juste que ce nest pas un étui ou un accessoire pour un pliable. Nous le saurons avec certitude dans quelques heures. Restez à lécoute du hub OnePlus de Pocket-lint pour les dernières nouvelles. Nous avons également un guide sur la façon de regarder (et à quoi sattendre) de Unpacked ici.