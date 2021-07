Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a dévoilé le prochain téléphone de sa gamme Nord, et celui-ci semble prêt à essayer de cannibiliser les ventes de ses propres produits phares haut de gamme. Il sappelle le OnePlus Nord 2 5G, et il a une liste de spécifications qui ravira même les passionnés de technologie les plus exigeants.

Comme le OnePlus Nord dorigine , il est doté dun devant et dun dos en verre, mais le boîtier de lappareil photo a une conception plus ciblée, ce qui signifie quil sintègre à l esthétique de la série OnePlus 9 .

Il y a deux ou trois points de discussion sur le Nord 2. Le premier étant le passage de Snapdragon à la plate-forme Dimensity 1200 de MediaTek.

Lidée étant que le téléphone a une puissance phare, mais réalisée de manière rentable. Le Dimensity 1200-AI qui se trouve à lintérieur du Nord 2 devrait offrir des performances rapides et réactives.

Une autre caractéristique importante est la caméra principale. Il est doté du même capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels qui est utilisé sur les deux appareils photo principaux de lOppo Find X3 Pro, ainsi que dans lappareil photo ultra-large du OnePlus 9 Pro.

Cela signifie une bonne capture de la lumière, de meilleures performances en basse lumière et lOIS est là pour vous aider. Il dispose également dun appareil photo ultra large de 8 mégapixels et dune caméra mono de 2 mégapixels basse résolution pour des données plus lumineuses.

Ce ne serait pas un téléphone OnePlus sans une charge rapide, et cela a également des vitesses de niveau phare. Sa batterie de 4 500 mAh est un système dual/split qui peut se charger complètement en un peu plus dune demi-heure grâce à ladaptateur Warp Charge 65 fourni dans la boîte.

Lécran à lavant mesure 6,43 pouces de diagonale, offre une compatibilité HDR10+ et des taux de rafraîchissement de 90 Hz. Comme dhabitude, il sagit dun panneau AMOLED de résolution FullHD+ 1080 x 2400.

En Europe, il sera disponible en deux couleurs : Blue Haze et Gray Sierra, et sera disponible en précommande à partir de 16h le 22 juillet avec des livraisons à partir du 26 juillet.

Le prix commence à 399 £ pour le modèle 8 Go/128 Go ou - si vous voulez la meilleure option de stockage/mémoire - vous pouvez obtenir la version 12 Go/256 Go pour 469 £.

