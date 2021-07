Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus annoncera le successeur du OnePlus Nord le 22 juillet dans le OnePlus Nord 2 , mais alors que la société a déjà fourni quelques détails officiels avant son lancement, la dernière fuite laisse très peu de place à limagination.

Le fuyard Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) – qui a une feuille de route décente – a non seulement tweeté des rendus 4K du Nord 2 sous la plupart des angles, mais il a également détaillé de nombreuses spécifications.

Rendus officiels du OnePlus Nord 2 5G 4K ! #OnePlusNord2



- AMOLED fluide 6,43" 90Hz, 20:9 2400x1080p, 410 PPI

- Mediatek dimension 1200-AI

- UFS 3.1 8+128 Go (Gray Sierra, Blue Haze), 12+256 Go (+ Green Woods)

- IMX766 50MP+8+2 : 4K@30, 32MP Avant : 1080P@60

- Double vidéo, Nightscape Ultra pic.twitter.com/SH0iFCBLTm – Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 18 juillet 2021

Nous savions déjà que le OnePlus Nord 2 utiliserait le processeur MediaTek Dimensity 1200-AI, serait doté dun écran Full HD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et dun appareil photo principal de 50 mégapixels. Jusquà présent, ce sont tous les détails officiels fournis par OnePlus.

Agarwal détaille beaucoup plus cependant. Il affirme que lappareil sera disponible dans les options de couleur Gray Sierra, Blue Haze et Green Woods, les deux premiers comportant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et la variante Green Woods avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le leaker a également affirmé quil y aurait un capteur dempreintes digitales à lécran, comme prévu, une batterie de 4 500 mAh avec 65 W Warp Charge, une caméra frontale de 32 mégapixels et une double SIM 5G.

Dautres informations détaillées dans la fuite suggèrent que lappareil photo principal sera pris en charge par un objectif secondaire de 8 mégapixels et un objectif de 2 mégapixels - comme lont dit les fuites passées - bien quil ne spécifie pas les types de capteurs. Heureusement, il ny a plus beaucoup à attendre.

Vous pouvez lire comment regarder lévénement OnePlus Nord Part Deux dans notre article séparé. Nous avons également une fonction de synthèse des rumeurs détaillant tout ce qui a été mentionné jusquà présent à propos du Nord 2.