(Pocket-lint) - Alors que nous approchons du 22 juillet, AKA OnePlus Nord 2 révèle le jour , de plus en plus dinformations rumeurs sur le combiné abordable sont révélées.

La dernière en date est que le Nord 2 utilisera la stabilisation optique de limage (OIS) pour sa caméra principale. Cest une fonctionnalité très intéressante pour un téléphone plus abordable, où de telles fonctionnalités font généralement défaut.

À ce jour, peu dinformations sont disponibles sur les caméras du Nord 2. On pense quune triple unité arrière comprendra un principal de 50 mégapixels (le même que dans le OnePlus 9 et lOppo Find X3 Pro, selon le Tweet de @ishanagarwal24, dans son intégralité ci-dessous ) - avec, bien sûr, cette stabilisation - à côté dun 8 mégapixels (probablement un grand angle) et 2 mégapixels (probablement un capteur de profondeur/macro).

OnePlus Nord 2 5G proposera une configuration triple caméra.



Le capteur principal est un Sony IMX766 50MP avec OIS.

Cest le même que celui présent dans OnePlus 9/9 Pro et OPPO Find X3 Pro. #OnePlusNord2 #OnePlusNord pic.twitter.com/YE97Cu0RbI – Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 13 juillet 2021

Il est bon de voir les améliorations de lappareil photo, étape par étape, car trop souvent, les combinés arrivent avec un nombre excessif dobjectifs à larrière - dont peu font beaucoup. OnePlus a bien entendu cherché à progresser dans ce domaine, avec son partenariat Hasselblad dans le OnePlus 9 Pro .

Avec un peu plus dune semaine avant la révélation complète du Nord 2, il y a déjà beaucoup dinformations factuelles : il aura un panneau AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un chipset MediaTek Dimensity 1200-AI sous le capot.

Les détails complets et finaux, y compris le prix et la date de mise en vente, nous les découvrirons le 22 juillet lors de la révélation complète. Sil reste quelque chose à « révéler » à cette date !