OnePlus Nord 2 confirmé par le PDG Pete Lau, pour son lancement le 22 juillet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a confirmé que le prochain smartphone de la société - le OnePlus Nord 2 5G - serait dévoilé le 22 juillet 2021.

Pour être honnête, ce nest pas une énorme surprise - de nombreuses rumeurs sur le prochain mid-ranger ont circulé au cours des deux derniers mois, y compris un lapsus de OnePlus lui-même en mai . Cependant, il sagit de la première confirmation dun événement de lancement réel pour celui-ci.

"Aujourdhui, jaimerais partager avec vous quelque chose que beaucoup dentre vous attendaient depuis un moment : le OnePlus Nord 2 5G", a déclaré Lau dans un post sur le forum OnePlus .

"[It] est une mise à niveau complète du premier OnePlus Nord, de lappareil photo aux performances en passant par la charge, ainsi que le nouveau SoC Dimensity 1200-AI axé sur lIA. Nous sommes convaincus quil offre lexpérience OnePlus fiable, rapide et fluide que vous aimez. , et est à la hauteur de la philosophie « Ne jamais sinstaller »."

Nous avons dabord entendu la confirmation officielle du processeur MediaTek du fabricant de la puce lui-même . Le SoC Dimensity 1200-AI sera exclusif à OnePlus et à ce combiné.

Aucune autre spécification na encore été révélée, mais les spéculations indiquent un écran AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, jusquà 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Il y aura également une triple caméra arrière et une caméra frontale de 32 mégapixels, dit-on.