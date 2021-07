Cest officiel : OnePlus Nord 2 sera doté de la puce MediaTek Dimensity 1200-AI

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a confirmé que son prochain appareil - le milieu de gamme OnePlus Nord 2 - sera équipé du processeur MediaTek Dimensity 1200 . Ou, plus précisément, le Dimensity 1200-AI.

Dans son communiqué de presse, OnePlus affirme avoir travaillé en étroite collaboration avec MediaTek pour améliorer les capacités dIA de son processeur Dimensity 1200 afin de donner naissance à une nouvelle variante exclusive du chipset.

Lobjectif, comme toujours, est avant tout dapporter une expérience "rapide et fluide" aux clients. Nous pouvons donc nous attendre à ce que le Nord 2 tienne cette promesse habituelle.

Cependant, il y a plus que cela. Du moins, selon le communiqué de presse.

Du côté de lappareil photo, les améliorations "IA" apporteraient des améliorations aux capacités de reconnaissance de scène dans les photos. Cela permettra à la caméra de reconnaître 22 scénarios différents et dajuster les couleurs et le contraste en conséquence.

De même, le boost vidéo permettra à OnePlus dafficher des "effets HDR" en direct pendant lenregistrement.

Des améliorations sont également apportées aux capacités daffichage. Une technologie dite "AI Color Boost" utilisera lIA pour savoir ce que vous regardez et ajuster les images standard au HDR, tandis que la technologie Resolution Boost peut convertir les vidéos sur les réseaux sociaux en HD.

Cela aura même un impact sur les algorithmes de luminosité automatique de lécran, qui ajusteront non seulement la luminosité en fonction de la lumière ambiante dans votre environnement, mais également du contenu que vous lisez ou regardez.

Il nest pas surprenant que OnePlus prétende également que sa puce vous permettra également de jouer à des taux de rafraîchissement élevés. Le Dimensity 1200 est un chipset puissant après tout.

En termes de puissance, il est similaire au Snapdragon 870 utilisé dans le Poco F3, ce qui signifie que nous devrions voir des niveaux de performances presque phares du Nord 2. Et avec le Nord CE doté dun processeur Snapdragon de la série 700, il est certainement logique de se différencier ce téléphone Core Edition à partir du meilleur appareil Nord.

Meilleurs smartphones classés en 2021: les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 7 Juillet 2021

OnePlus Nord 2 devrait être lancé à un moment donné avant la fin du mois de juillet, le 22 juillet étant la date évoquée, et nous pensons quil ne faudra pas longtemps avant que OnePlus le confirme officiellement. Il fournit régulièrement des spécifications et des détails au goutte à goutte avant le lancement, et ce processus a clairement déjà commencé.