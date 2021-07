Date de sortie du OnePlus 9T, rumeurs, fonctionnalités et actualités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus devrait annoncer le successeur du OnePlus Nord moins cher et plus abordable dans les prochaines semaines, mais leOnePlus Nord 2 ne sera probablement pas le dernier que nous verrons de la part de la société avant la fin de lannée.

Nous nous attendons toujours à voir un modèle "T" pour le OnePlus 9 et bien que cela ne soit pas garanti et que rien ne soit encore officiel, des rumeurs ont commencé à faire surface concernant le prochain smartphone phare OnePlus.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le OnePlus 9T.

Avant fin 2020

Q3 ?

Prix similaire à 9 et 9 Pro probable

OnePlus annonce généralement ses smartphones "T" vers la fin de lannée, bien que le mois varie. Le OnePlus 8T a été dévoilé en octobre 2020, les modèles OnePlus 7T en septembre 2019 et le OnePlus 6T en novembre 2018.

Il est donc probable que nous verrons le OnePlus 9T avant décembre 2021, mais quant à une date exacte, il faudra attendre et voir pour le moment. Les rumeurs ont suggéré que Q3, qui est de juillet à septembre, bien que cela semble un peu tôt.

En termes de prix, le OnePlus 9 commence à 629 £ au Royaume-Uni et 729 $ aux États-Unis, tandis que le 9 Pro commence à 829 £ au Royaume-Uni et 969 $ aux États-Unis. Nous nous attendons à ce que le OnePlus 9T se situe quelque part au milieu, comme le 8T la fait.

Design similaire à 9 modèles ?

Châssis en plastique?

Avant le OnePlus 7T, les appareils OnePlus "T" étaient davantage une mise à niveau matérielle quune mise à niveau de conception. Le OnePlus 7T offrait cependant un look différent du OnePlus 7 et le OnePlus 8T était différent du OnePlus 8.

Avec les modèles OnePlus 9 offrant à nouveau un design différent, nous ne serions pas surpris de voir le 9T coller avec le même look cette fois-ci, dautant plus que le OnePlus Nord 2 devrait également adopter ce design.

Il ny a pas encore eu de rumeurs spécifiques concernant la conception du OnePlus 9T, mais nous nous attendons à un arrière en verre, couplé à une caméra frontale perforée et à un grand boîtier de caméra rectangulaire en haut à gauche de larrière. Un cadre en plastique comme le OnePlus 9 est probable.

AMOLED

Full HD+

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Les rumeurs nont pas encore mentionné laffichage du OnePlus 9T, mais le 8T avait un affichage similaire à celui du OnePlus 8, juste avec un taux de rafraîchissement plus rapide, il se pourrait donc que le 9T propose des offres similaires au 9.

Le OnePlus 9 dispose dun écran AMOLED Full HD+ de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz , ce qui est le même que celui proposé par le 8T. Le 9 Pro a un taux de rafraîchissement variable, que le 9T peut adopter, mais pour le moment, rien na été suggéré.

Qualcomm Snapdragon 888 Plus probable

8 Go de RAM au moins

Charge rapide 65W

OnePlus et Qualcomm ont une relation de longue date, il est donc probable que le OnePlus 9T comportera le dernier processeur Qualcomm sous leur capot, qui serait le Snapdragon 888 Plus. Ce sera la 5G car les 9, 9 Pro et Nord CE 5G sont toutes 5G donc OnePlus sengage dans ce domaine.

Nous nous attendons à voir au moins 8 Go de RAM dans le 9T avec au moins 128 Go de stockage, car il sagit du modèle de base pour les OnePlus 9 et 9 Pro. Il est probable quil y aurait aussi une plus grande RAM et une variante de stockage pour le 9T, comme il y en a pour les 9 et 9 Pro.

En termes de batterie, rien na encore été dit en ce qui concerne la capacité, mais les OnePlus 9 et 9 Pro ont tous deux une batterie de 4 500 mAh, il est donc probable que le 9T offrirait la même chose. Comme les 9 et 9 Pro ont tous deux une charge sans fil , nous nous attendrions à ce que cela soit également sur le 9T, et nous nous attendrions également à une prise en charge de la charge rapide de 65 W.

Mise à niveau Hassleblad

Appareil photo principal 108MP ?

Des rumeurs ont suggéré que le OnePlus 9T serait livré avec une caméra arrière quadruple avec une caméra principale Hasselblad de 108 mégapixels, et bien que rien ne soit encore confirmé, la poursuite du partenariat Hasselblad nest pas surprenante.

Pour référence, le OnePlus 9 Pro propose une caméra arrière quadruple, tandis que le OnePlus 9 a une caméra arrière triple. Les deux ont le partenariat Hasselblad, qui implique le réglage des couleurs et létalonnage du capteur.

Le triple appareil photo du OnePlus 9 est composé dun appareil photo principal de 48 mégapixels avec ouverture f/1.8, dun appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels avec ouverture f/2,4 et dun capteur monochrome de 2 mégapixels.

Le OnePlus 9 Pro propose également un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture f/1.8, mais cest un capteur Sony IMX789 personnalisé et il prend en charge la stabilisation optique de limage (OIS), tandis que le 9 a un capteur Sony IMX689 et pas dOIS. Un capteur ultra large de 50 mégapixels est également à bord du 9 Pro, ainsi quun capteur monochrome de 2 mégapixels, mais il ajoute également un capteur téléobjectif de 8 mégapixels avec une ouverture f/2,4.

Un passage à un appareil photo principal de 108 mégapixels sur le 9T devrait, espérons-le, entraîner des améliorations globales, mais ce nest quun début pour le moment.

Voici tout ce que nous avons entendu sur le OnePlus 9T jusquà présent.

Le leaker chinois @ imailisa0825 affirme que le OnePlus 9T arrivera au troisième trimestre de 2021 et comportera une caméra arrière Hasselblad Quad de 108 mégapixels.

Oneplus 9T 5G bientôt disponible au troisième trimestre

Donc, 9T iS a la couleur os 11 Global et 108 MP Hasselblad Quad Camera pic.twitter.com/JVMDkfyLJ2 – Mégatendances américaines (@imailisa0825) 2 juillet 2021

