Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu pas mal de rumeurs autour du OnePlus Nord 2 . Le dernier en date est que le téléphone arrivera "au cours des 10 derniers jours de juillet", selon Mukul Sharma ( @stufflistings ), comme couvert dans un article de 91Mobiles .

Le pronostiqueur poursuit en affirmant que le Nord 2 sera révélé le "24 juillet". Cependant, nous ne pensons pas que cette date soit exacte, car cest un samedi et OnePlus na jamais lancé de téléphone pendant un week-end.

La date la plus probable ? Nous supposerions une révélation le jeudi 22 juillet avec des précommandes le même jour et une date de mise en vente peut-être une semaine plus tard, en maintenant la rumeur de juillet - et le tout dans cette dernière section de 10 jours du mois au jour même .

Et voici votre tout premier aperçu du #OnePlusNord2 ! (rendus 5K époustouflants et vidéo 360°)



Au nom de mes amis sur @91mobiles -> https://t.co/E7QFLTs8f9 pic.twitter.com/BdxNecaYlh – Steve H.McFly (@OnLeaks) 28 juin 2021

Cela verrait le Nord 2 arriver plus tôt que son prédécesseur, qui a été mis en vente au Royaume-Uni en août 2020.

Et ce nest pas le seul écart par rapport à la tradition auquel nous pouvons nous attendre : le Nord 2 est censé utiliser le processeur Dimensity 1200 de MediaTek , laissant Qualcomm de sa position habituelle sur la fiche technique.

Cela correspond également à la facture de labordabilité, qui est le principal argument de vente du Nord 2 - sassurer quil reste puissant tout en réduisant la série OnePlus 9 en termes de prix.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur trois Par Rob Kerr · 5 Juillet 2021

Étant donné que le Nord 2 est susceptible dapparaître dans un laps de temps si court, les fuites et les rumeurs vont sintensifier au cours du mois de juillet. Nous rassemblons tout dans notre fonctionnalité de rumeurs , alors jetez un œil là-bas pour toutes les dernières.

Écrit par Mike Lowe.