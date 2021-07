Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a récemment annoncé quil combinerait son équipe logicielle avec celle dOppo afin daméliorer ses mises à jour logicielles.

Le premier fruit de cette relation est lengagement du fabricant à prendre en charge les appareils existants et à venir plus longtemps quil nétait possible auparavant.

Plus précisément, cela signifie que les téléphones de la gamme phare - à partir de OnePlus 8 (y compris les modèles "T" et "R") - recevront tous trois mises à jour Android majeures et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Si vous avez acheté un appareil de la série OnePlus 9 cette année, cela devrait signifier que vous obtiendrez Android 12, 13 et 14, ce qui vous donnera un téléphone qui restera frais jusquen 2023 ; avec des correctifs de sécurité pris en charge plus longtemps pour vous protéger.

Les plans de mise à jour sont légèrement différents pour la série Nord. Ceux qui possèdent un téléphone de la série Nord ou Nord CE recevront deux mises à jour Android majeures et trois ans de mises à jour de sécurité.

Quant à la série Nord N (N10 et N100, etc.), elle bénéficiera dune mise à jour Android majeure et de trois ans de mises à jour de sécurité.

Dans son message communautaire où il a annoncé cette décision, OnePlus déclare que cette situation de mise à jour améliorée a été activée par OnePlus intégrant sa base de code OxygenOS avec celle de ColorOS dOppo.

Cela ne signifie pas quOxygenOS devient ColorOS. En fait, OnePlus est clair sur le fait quil sagit dun changement en coulisses. Il sagit plus du cadre du logiciel que de lapparence de linterface.

Cela signifie que OnePlus dispose désormais dun plus grand nombre de développeurs, de « ressources de R&D plus avancées » et dun processus de développement plus efficace qui permet de sortir le logiciel plus rapidement et de prolonger la durée de vie des téléphones.

Outre les téléphones existants, cette approche sera également adoptée avec les téléphones des gammes mentionnées à lavenir. Ainsi, la rumeur Nord 2 - si et quand cela se produit - sintégrera dans le cycle de vie Nord et Nord CE, tandis que la série 9T attendue plus tard cette année sintégrera dans le calendrier de mise à jour phare.

Écrit par Cam Bunton.