OnePlus Nord 2 date de sortie, rumeurs, fonctionnalités et spécifications

(Pocket-lint) - OnePlus a déjà élargi sa famille de smartphones Nord en 2021 avec le Nord CE 5G , mais des rumeurs suggèrent quil reste encore quelques appareils à venir, dont le OnePlus Nord 2.

Si rien nest encore officiel, le OnePlus Nord 2 a fait lobjet de plusieurs fuites, nous donnant à la fois une idée de ce à quoi il ressemblera et de ce quil comportera sous son capot. Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le OnePlus Nord 2.

juillet 2021

Moins de 400 £ probable

Le OnePlus Nord a été annoncé en août 2020, un successeur est donc attendu avant la fin de lété. Les rumeurs suggèrent que le Nord 2 sera révélé en juillet 2021, ce qui serait un peu plus tôt que le premier anniversaire de son prédécesseur.

Les détails des prix nont pas encore été révélés dans les fuites, bien que le OnePlus Nord ait commencé à 379 £ au Royaume-Uni, nous nous attendons donc à ce que le Nord 2 se situe dans un stade similaire. Même sil est plus cher, nous ne nous attendons pas à ce quil dépasse la barre des 400 £.

Le Nord dorigine nétait pas disponible aux États-Unis, avec les Nord N100 et N10 5G disponibles de ce côté de létang à la place. Il nest pas clair si le Nord 2 ira aux États-Unis ou non, mais il existe également des rapports sur un appareil Nord N200 en préparation.

Similaire à OnePlus 9

160 x 73,8 x 8,1 mm

Sur la base des fuites, le OnePlus Nord 2 reprendra beaucoup de ses éléments de conception de la série OnePlus 9 . Il semble que nous puissions nous attendre à un boîtier dappareil photo rectangulaire à larrière avec deux objectifs dappareil photo proéminents et un objectif plus petit en dessous, le flash étant assis à côté de lobjectif plus petit.

Sur le devant, il semble quune caméra perforée sera située dans le coin supérieur gauche de lécran plat. Un curseur dalerte semble être présent comme la plupart des appareils OnePlus, à lexception du OnePlus Nord CE 5G.

Nous ne nous attendrions pas à une résistance IP officielle à leau et à la poussière pour le OnePlus Nord 2 et nous nous attendons à voir un cadre et un corps en plastique, ou au moins un arrière en plastique même si le cadre est en métal comme le OnePlus 9.

AMOLED 6,43 pouces

Full HD+

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Selon les rumeurs, le OnePlus Nord 2 serait doté dun écran de 6,43 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz .

Il devrait sagir dun écran AMOLED et dun capteur dempreintes digitales intégré à lécran .

MediaTek dimension 1200

8/12 Go de RAM, 256 Go de stockage

batterie 4500mAh

Sous le capot, le OnePlus Nord 2 exécuterait le processeur MediaTek Dimensity 1200, dont les performances sont similaires à celles des processeurs de la série Snapdragon 800 de Qualcomm. On dit quil y a jusquà 12 Go de prise en charge de RAM et jusquà 256 Go de stockage.

La capacité de la batterie du Nord 2 serait de 4 500 mAh et prendrait en charge la charge rapide, bien quil ne soit pas clair si ce sera 30 W ou 65 W. Nous ne nous attendons pas à voir une recharge sans fil à bord.

Caméra arrière triple

Caméra frontale 32MP

Le OnePlus Nord 2 aurait une triple caméra arrière composée dune caméra principale de 50 mégapixels, dune caméra secondaire de 8 mégapixels et dune troisième caméra de 2 mégapixels. Il ny a actuellement aucun rapport sur ce que sont les caméras secondaires et troisièmes.

On prétend que la caméra frontale sera un capteur de 32 mégapixels.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le OnePlus Nord 2.

91Mobiles et OnLeaks ont produit des rendus de ce à quoi ressemblera le OnePlus Nord 2 sur la base de certains premiers prototypes.

91Mobiles a révélé un certain nombre de spécifications à venir pour le OnePlus Nord 2.

Selon le leaker Mukul Sharma (@stufflistings), OnePlus prévoit de lancer un appareil Nord en juillet, qui serait le Nord 2.

Un autre appareil Nord prévu pour le lancement en juillet. Peut-être le OnePlus Nord 2. #oneplus #OnePlusNord2 – Mukul Sharma (@stufflistings) 8 juin 2021

OnePlus a laissé glisser le nom de Nord 2 dans sa section FAQ de sa promotion avec Google Stadia Premiere Edition.

Android Central a annoncé que OnePlus annoncerait un appareil Nord 2 au deuxième trimestre de 2021 et quil fonctionnerait sur le MediaTek Dimensity 1200.

Écrit par Britta O'Boyle.