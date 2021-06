Voici à quoi pourrait ressembler le OnePlus Nord 2

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les spécifications du OnePlus Nord 2 ont récemment fait lobjet de rumeurs, mais il semble maintenant que nous ne saurons pas seulement ce quil arbore sous son capot lorsquil sera officialisé, mais aussi à quoi il ressemblera.

Des rendus basés sur un premier prototype ont été produits par 91Mobiles en association avec OnLeaks de lappareil Nord de deuxième génération et il ressemble beaucoup au OnePlus 9 .

Une caméra perforée est positionnée dans le coin supérieur gauche de lécran apparemment plat, tandis quun boîtier de caméra rectangulaire à larrière ressemble de manière frappante au OnePlus 9, mais sans la marque Hassleblad. Il y a deux grands objectifs de caméra et un troisième objectif plus petit.

Les autres détails de conception incluent une bascule de volume sur la gauche et un bouton dalimentation et un curseur dalerte sur la droite. On prétend que le Nord 2 mesurera environ 160 x 73,8 x 8,1 mm.

Des rumeurs précédentes ont affirmé que lappareil offrirait un écran de 6,43 pouces et fonctionnerait sur un processeur MediaTek Dimensity 1200, pris en charge par 8 Go ou 12 Go de RAM et jusquà 256 Go de stockage. La batterie est censée être de 4 500 mAh avec un support de charge rapide de 30 W ou 65 W.

Il est dit que la triple caméra arrière du Nord 2 aura un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif secondaire de 8 mégapixels et un troisième objectif de 2 mégapixels. Le vivaneau avant serait de 32 mégapixels.

La rumeur veut que le OnePlus Nord 2 soit annoncé cet été, peut-être en juillet. Il y a également eu des rumeurs sur le Nord N200. Ni lun ni lautre nest encore officiel.

Écrit par Britta O'Boyle.