Lexpérience OnePlus est terminée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans un article de blog adressé aux membres de sa communauté - le forum habituel pour informer les fans de ses plans changeants - OnePlus a annoncé que davantage de ressources seraient partagées avec Oppo. Cest une décision qui amplifie encore le message que nous avons reçu au cours des deux dernières années : OnePlus nest plus vraiment OnePlus.

Lannonce a été faite par le co-fondateur restant - Pete Lau - et lélément clé est le suivant :

"Comme beaucoup dentre vous le savent, lannée dernière, jai assumé des responsabilités supplémentaires pour superviser la stratégie produit pour OnePlus et OPPO. Depuis lors, nous avons intégré un certain nombre de nos équipes avec OPPO pour mieux rationaliser nos opérations et capitaliser sur des ressources partagées supplémentaires . Après avoir constaté limpact positif de ces changements, nous avons décidé dintégrer davantage notre organisation à OPPO."

Ce que Lau na pas dit, cest exactement quels départements fusionnent et à quoi ressemble la réalité de OnePlus à partir de maintenant. Cependant, il est spécifiquement mentionné davoir «plus de ressources» et «dapporter des mises à jour logicielles plus rapides et plus stables».

À ses débuts , OnePlus sest présenté comme une entreprise arriviste courageuse. Cest quelque chose que nous avons déjà écrit, et ce nest plus une nouvelle. Quiconque a suivi lentreprise le sait. Cétait une expérience pour voir si une entreprise chinoise de smartphones pouvait faire quelque chose avec un large attrait en dehors de la Chine.

Il voulait apporter aux fans de technologie des téléphones vraiment puissants qui ne coûtaient pas beaucoup dargent. Cela signifiait être très peu conventionnel. Pour gérer efficacement son inventaire - et pour sassurer quil na jamais fabriqué trop de téléphones (et perdu beaucoup dargent) - il a lancé les téléphones en tant quachat sur invitation uniquement.

La récompense était un téléphone qui a fait sauter la concurrence hors de leau pour un prix ridiculement bas, plus le sentiment dêtre dans un club exclusif.

OnePlus était également fier dexécuter un logiciel propre et personnalisable sur un téléphone doté du processeur le plus récent et le plus puissant et de spécifications de premier ordre. Il vous permet de faire des choses avec des logiciels pour lesquels vous devez installer des lanceurs tiers avec dautres téléphones. Linstallation de packs dicônes personnalisés ou la modification des couleurs daccent était assez révolutionnaire à lépoque.

Finalement, après deux ou trois générations, le nom OnePlus est devenu plus connu et cétait presque comme sils avaient épuisé tout ce marché initial. OnePlus avait des objectifs plus ambitieux.

Il a été lancé dans plus de pays, a commencé à sassocier avec des opérateurs et des détaillants pour vendre ses téléphones dans des environnements plus traditionnels. Comme il a commencé à agir un peu plus comme un véritable fabricant de smartphones, et pas seulement comme une entreprise dont seuls les « connaissants » avaient connaissance, il a dû ajuster son approche.

Il a commencé non seulement à lancer deux nouveaux modèles par an, mais à proposer un modèle standard et «Pro» de chaque téléphone. Il a continué à ajouter à son logiciel, a tenu sa promesse de fournir des téléphones vraiment rapides et puissants avec un logiciel propre et personnalisable. Mais les prix ont commencé à augmenter et la concurrence est arrivée et - surtout - il ne semblait pas y avoir autant de différence entre OnePlus et les autres.

Cest en 2020 que nous avons reçu le premier signal évident que OnePlus était en train de changer. Ou plutôt, il y avait plusieurs voyants rouges clignotants qui nous ont dit que OnePlus nétait plus le OnePlus dantan.

La compagnie de téléphone autrefois indépendante qui a tout fait à sa manière et na jamais lancé que des téléphones haut de gamme alimentés par des produits phares a lancé un milieu de gamme : le Nord.

En soi, le premier Nord est resté fidèle à ces valeurs doffrir de grandes performances à un prix bas. Mais il a été rapidement suivi par deux autres Nords moins chers : N10 et N100. Ni lun ni lautre nétait proche de la puissance phare et - en vérité - ne semblait guère différent de tout le reste dans sa gamme de prix.

Cétait comme si OnePlus venait de décider quil nallait plus sen tenir à ses valeurs fondamentales. Il allait augmenter ses chiffres de vente de la même manière que tous les autres grands fabricants de téléphones : vendre beaucoup de téléphones à des prix différents pour couvrir tous les segments du marché.

Entre juillet 2020 et juin 2021, OnePlus a lancé huit téléphones. Alors quun suivi du N100 - appelé N200 - a également été confirmé. Cest autant de téléphones quil a été lancé entre 2014 et 2018. Il a également lancé une montre intelligente bon marché et gaie, mais moins on en parle, mieux cest.

Mais la vérité est que cela a fonctionné. Le premier Nord était lun des téléphones les plus vendus de OnePlus en Europe, tandis que les N10 et N100 étaient les plus vendus aux États-Unis avec T-Mobile et MetroPCS. Lapproche fonctionnait.

Une autre grande sonnette dalarme a été lorsquelle a annoncé quelle ne lancerait plus de téléphones fonctionnant avec son propre logiciel en Chine. Au lieu de cela, ils obtiendraient le logiciel ColorOS dOppo.

Cette même alarme a sonné un peu plus lorsque OnePlus a lancé son dernier logiciel bêta Android 12. Comme la souligné Max Weinbach sur Twitter, il semble que la version bêta de OnePlus Android 12 soit ColorOS - le logiciel dOppo.

OnePlus 9 Pro Android 12 beta est littéralement ColorOS pic.twitter.com/aQLW7NqaQH – Max Weinbach (@MaxWinebach) 18 mai 2021

Bien sûr, en 2020, nous avons également reçu la nouvelle choquante que Carl Pei - que beaucoup considéraient comme la force motrice de sa philosophie - a quitté lentreprise . La figure Steve Jobsian de OnePlus avait disparu, et il nétait pas le seul. La plupart des membres de léquipe de base des premières années OnePlus qui incarnaient les valeurs fondamentales de lentreprise nétaient plus là.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 16 Juin 2021

Alors quOppo et OnePlus nont commencé que récemment à être un peu plus ouverts sur leur collaboration et la gestion conjointe de départements définis, il y a toujours eu un peu dOppo dans OnePlus. Pete Lau et Carl Pei travaillaient tous deux à lorigine pour Oppo avant de lancer OnePlus.

Vous trouverez régulièrement des téléphones OnePlus qui se ressemblent beaucoup et hébergent des fonctionnalités similaires aux modèles de marque Oppo. Warp Charge - la technologie de charge flash - était une version rebadgée de la charge VOOC dOppo, par exemple. Vous trouverez ce badge "SuperDART" sur les combinés Realme. Ils font après tout partie de la même famille de marques technologiques sous légide de BKK.

Avec cette annonce officielle et le fait que les deux partagent également leurs efforts de R&D, il y aura probablement plus de flou entre eux.

La dure réalité de la situation est que, même sils fonctionnaient de manière totalement indépendante, OnePlus na jamais eu les poches profondes dOppo. Sa société sœur est lun des plus grands fabricants de smartphones au monde, avec des budgets énormes, vendant des millions et des millions de téléphones, tandis que OnePlus fonctionnait à une échelle beaucoup plus petite.

Cela signifie une équipe plus petite pour développer, tester et déployer les modifications logicielles. Il va sans dire que lorsque vous avez plus de téléphones sur le marché, il devient plus difficile de les tenir à jour et de développer de nouvelles idées.

Sil y a une lueur despoir dans tout cela, cest que, à certains égards, Oppo a dépassé OnePlus OnePlus avec ColorOS. Il a beaucoup plus doptions de personnalisation, ce qui est lune des caractéristiques du logiciel OnePlus, tout en offrant presque tous les autres avantages dOxygen OS.

Ce ne serait pas la pire chose au monde si les téléphones OnePlus exécutaient ColorOS. Mais cela renforcerait encore le fait que les téléphones OnePlus ne sont désormais des téléphones OnePlus que de nom.

La marque reste, mais ce qui a fait dun téléphone OnePlus un OnePlus nexiste plus. Lexpérience est terminée.

Écrit par Cam Bunton.