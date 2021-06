Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien quil vienne de lancer le dernier téléphone de marque Nord - le Nord CE - OnePlus est apparemment sur le point den lancer un autre. Celui-ci semble être un suivi du N100 et sappelle, sans surprise, le N200.

Le leaker populaire, Evan Blass, a publié un rendu de presse de haute qualité du téléphone ainsi quune fiche technique complète, montrant exactement ce que nous pouvons attendre du prochain budget Nord de OnePlus .

Du point de vue de la conception, il semble tirer plus dune feuille du livre de Realme et Oppo (ses sociétés sœurs).

En regardant le boîtier de lappareil photo à larrière, il semble pratiquement identique au design de l Oppo Find X3 Lite . Cest un rectangle en saillie soigné avec des coins arrondis et trois caméras alignées verticalement sur la gauche.

Le cadre dispose dun capteur dempreintes digitales intégré au bouton dalimentation à droite, de manière identique au Realme 7. De plus, il ny a pas de curseur dalerte dessus, tout comme le Nord CE.

Quant à lavant du téléphone, cest une affaire assez standard avec une seule caméra perforée en haut à gauche et des lunettes fines sur les côtés et en haut, mais un menton plus épais en bas.

Spécifications N200 pic.twitter.com/0KmlExzG70 – Evan Blass (@evleaks) 13 juin 2021

Il était déjà clair dès la conception quil sagit dun téléphone économique - tout comme le N100 - et la fiche technique le rend plus clair.

Lécran Full HD+ (2400 x 1080) à lavant est IPS LCD, plutôt quAMOLED, mais offre toujours des taux de rafraîchissement de 90H et mesure 6,49 pouces de diagonale.

En interne, un processeur Snapdragon 480 exécute le spectacle avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, bien quil soit extensible à laide dune carte microSD. Il y a une grande batterie de 5000mAh avec des capacités de charge de 18W. Pas de frais de distorsion ici.

Quant à ce système à triple caméra, il est dirigé par une caméra principale de 13 mégapixels qui est rejointe par une macro de 2 mégapixels et une caméra monochrome de 2 mégapixels pour des données supplémentaires.

Il fonctionne sous Oxygen OS 11 basé sur Android 11, dispose dun port de 3,5 mm pour les écouteurs/casques filaires et mesure 8,3 mm dépaisseur.

Jusquà ce que OnePlus le révèle officiellement, tout cela nest que rumeur pour le moment, mais étant donné les antécédents de Blass, il semble très probable que cela soit exact.

Écrit par Cam Bunton.