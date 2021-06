OnePlus Nord CE officiellement annoncé : Plus mince, plus rapide et seulement 299 €

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a dévoilé son dernier téléphone de marque Nord : le Nord CE. Même avant lannonce, nous connaissions certains détails du dernier membre de la famille OnePlus, grâce à la société qui sen tient à sa tradition de détails dalimentation au goutte-à-goutte pour anticiper lévénement de lancement .

Nous savons quil sappelle OnePlus Nord CE 5G et quil arrive au Royaume-Uni et en Europe. CE signifie Core Edition, dans le but de réduire l expérience Nord à lessentiel. Garder ce qui est nécessaire et jeter ce qui ne lest pas, le tout à un prix inférieur au premier.

Ce que cela signifie en réalité, cest que le téléphone dispose dune batterie de 4 500 mAh (contre 4115 mAh dans le premier Nord), mais toujours équipé de la technologie Warp Charge 30T qui permet de 0 à 70 % en 30 minutes.

OnePlus lappelle Warp Charge 30T Plus, car il remplit le même pourcentage dune batterie plus grande en même temps que le téléphone précédent avec la batterie plus petite.

Une décision discutable a été de se débarrasser du commutateur dalerte qui a été un pilier des téléphones OnePlus ces dernières années. Cependant, il existe à nouveau un port de 3,5 mm, vous pouvez donc utiliser vos écouteurs filaires et vos casques si vous le souhaitez.

Il est disponible en trois couleurs : Blue Void, Charcoal Ink et Silver Ray. Le premier dentre eux a une finition givrée attrayante, et le design rappelle beaucoup le Nord dorigine avec un boîtier de caméra en forme de pilule. Pourtant, il est plus fin que loriginal et plus léger aussi.

À lintérieur, il y a un processeur Snapdragon 750G 5G pour que tout se passe bien, aidé par jusquà 12 Go de RAM et jusquà 256 Go de stockage. En ce qui concerne les combinaisons, vous pourrez acheter des versions 6 Go/128 Go, 8 Go/128 Go ou 12 Go/256 Go, selon vos besoins en mémoire.

Quant à laffichage : il sagit dun panneau AMOLED fullHD+ à 90 Hz qui mesure 6,43 pouces. À cet égard, il est similaire au premier modèle, sauf quil na quun seul trou de perforation pour la caméra selfie.

OnePlus a également annoncé que le Nord CE 5G sera également doté dune configuration à trois caméras dirigée par une caméra principale de 64 mégapixels. La troisième caméra est un capteur monochrome basse résolution. Il dispose également dun appareil photo ultra-large à 119 degrés et, à lavant, dun appareil photo selfie de 16 MP.

La détection de scène AI ajuste les paramètres en fonction de ce que vous essayez de filmer. Comme on peut sy attendre de nimporte quel appareil photo pour smartphone moderne. OnePlus promet de superbes couleurs et détails.

OnePlus Nord CE est également moins cher que son prédécesseur, avec un prix commençant à 299 € / 299 £ en Europe/Royaume-Uni . Il sera disponible à lachat à partir du 21 juin auprès des partenaires directs et transporteurs OnePlus. Les membres de la communauté auront la possibilité de le précommander immédiatement à partir daujourdhui.

Écrit par Cam Bunton.