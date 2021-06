Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans un développement quelque peu déroutant pour la gamme OnePlus, des spécifications ont été divulguées pour un soi-disant Nord 2, qui brossent un tableau peu clair quant à lendroit où il se situerait dans la ligne.

La liste des spécifications divulguées comprend un processeur MediaTek Dimensity 1200, qui est censé sasseoir à côté de 8 Go ou 12 Go de RAM et dune batterie de 4 500 mAh.

Alors que les processeurs de MediaTek sont souvent considérés comme de milieu de gamme ou de faible qualité, le Dimensity 1200 ressemble plus aux processeurs Snapdragon de la série 800 quaux chipsets de milieu de gamme à faible consommation.

Cela signifie que cela pourrait être un moyen astucieux pour OnePlus dutiliser des performances proches des meilleurs dans un téléphone qui coûte beaucoup moins cher que sa série OnePlus 9 .

Les autres spécifications révélées dans la fuite par 91Mobiles (en partenariat avec OnLeaks) incluent un écran AMOLED fullHD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un capteur dempreintes digitales intégré à lécran.

On nous dit également de sattendre à un système de triple caméra à larrière avec un capteur principal de 50 mégapixels ainsi que des capteurs secondaires et tertiaires de 8 mégapixels et 2 mégapixels. La caméra frontale est censée comporter un capteur de 32 mégapixels.

Cest un moment inhabituel pour une fuite, surtout compte tenu du lancement du Nord CE qui a lieu aujourdhui, mais le Nord 2 devrait être lancé un peu plus tard cet été, peut-être le mois prochain.

Du point de vue du design, il a été suggéré que le Nord 2 ressemblera davantage à la série OnePlus 9 et comportera même le même capteur Sony qui est équipé dans les deux caméras principales de lOppo Find X3 Pro.

Le Nord CE étant censé être un téléphone moins puissant, le fait davoir ce processeur plus puissant entre lui et la série 9 pourrait aider à créer une distinction plus claire entre les différents modèles Nord et haut de gamme alors que OnePlus poursuit maladroitement sa transition pour devenir un smartphone grand public. fabricant.

Écrit par Cam Bunton.