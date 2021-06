OnePlus Nord CE 5G déborde ses tripes dans une fuite photo et vidéo dramatique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus parle depuis longtemps du OnePlus Nord CE 5G, le nouveau téléphone Core Edition qui se résume aux spécifications indispensables, doù son nom.

Alors que OnePlus a soigneusement distribué des interviews et des informations sur le goutte-à-goutte via un certain nombre de publications, Evan Blass a ouvert le ventre de la bête avec une énorme fuite de photos promotionnelles et une vidéo.

OnePlus Nord Core Edition 5G pic.twitter.com/9ovnqoXxKL – Evan Blass (@evleaks) 8 juin 2021

La vidéo montre exactement à qui sadresse le Nord CE 5G, rempli de jeunes qui samusent, tout en soulignant ces caractéristiques importantes - Qualcomm Snapdragon 750G, écran AMOLED 90 Hz, batterie 4500 mAh, charge filaire 30 W et un appareil photo principal de 64 mégapixels.

Nous avons également un aperçu des couleurs dans lesquelles il sera proposé, ainsi que la confirmation quil ne fera que 7,9 mm dépaisseur.

La plupart de cela, nous le savions déjà grâce à une combinaison de confirmations officielles OnePlus et dautres fuites, mais cest toujours agréable davoir tout confirmé par une vidéo de haute qualité.

Le Nord CE ressemble beaucoup au Nord 2020, lincursion de OnePlus dans le milieu de gamme, résultant en un téléphone extrêmement populaire et dun excellent rapport qualité-prix.

La fuite montre également un certain nombre décrans logiciels, y compris des écrans toujours allumés, utilisant la fonction Canvas fournie sur le OnePlus 8T.

Le OnePlus Nord CE 5G sera officiellement lancé le 10 juin , date à laquelle une vente de base souvrira pour donner aux fans de OnePlus la possibilité de lacheter, avant quil narrive dans les magasins plus tard en juin. Il y a plein dimages sur le Twitter de @EvLeak, alors allez les voir .

Écrit par Chris Hall.