OnePlus Nord CE présentera un `` design élégant et épuré

(Pocket-lint) - OnePlus a commencé ses taquineries pour le prochain téléphone de sa gamme: le OnePlus Nord CE 5G. Il sagit du téléphone conçu pour remplacer le premier Nord , sorti il y a environ 12 mois.

Dans son premier teaser, OnePlus a déclaré que le Nord CE présentera un design "élégant et épuré" et avec un prix fixé à "un prix encore meilleur". Cela nous dit deux choses évidentes: il sera plus mince que le premier Nord et ce sera aussi moins cher.

Nous navons pas vraiment un bon aperçu de la conception dans le teaser des médias sociaux, mais nous avons un aperçu de lapparence de base. Il semble que OnePlus sen tient au boîtier de la caméra en forme de pilule, plutôt que de passer au design rectangulaire des séries 8T et 9 .

Cela signifiera une distinction visuelle entre le niveau supérieur des téléphones OnePlus et la ligne Nord plus accessible.

Ce qui est potentiellement intéressant dans limage daccroche de contour en haut de cette page, cest quil ny a quun seul bouton sur le côté gauche de limage. Cela pourrait-il signifier que le curseur dalerte toujours présent est sur le point de disparaître?

Nous avons construit un excellent appareil, puis en avons ajouté un peu plus. Parce que vous ne voudriez pas un peu moins.



Rejoignez-nous à lévénement de lancement dété OnePlus le 10 juin à 19h IST pour voir par vous-même.



Soyez averti - https://t.co/oQgVeK4uFW pic.twitter.com/rLIadjaN6r - OnePlus India (@OnePlus_IN) 31 mai 2021

Dautres spécifications ont été révélées involontairement par le biais dun quiz en ligne, comme la souligné 91Mobiles. Ce quiz est apparu, offrant une chance de gagner un OnePlus Nord CE 5G en Charcoal Ink avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Cela nous indique quelques spécifications de base du téléphone, mais aucun des détails clés pour le moment. Nous navons pas de détails confirmés sur le processeur interne, bien que le Snapdragon 750G ait fait lobjet de rumeurs, alors quil devrait également comporter un écran AMOLED 90Hz de 6,43 pouces.

Si cest exact, cela signifierait que cest un écran de taille similaire au Nord dorigine, bien que doté dun processeur légèrement moins puissant.

Il est habituel pour OnePlus de diffuser des informations au cours de la période précédant le lancement et cette année ne se révèle pas différente. En fait, non seulement au début de lalimentation goutte à goutte, nous avons également été traités avec un programme dalimentation goutte à goutte.

OnePlus a annoncé quil dévoilerait de nouvelles fonctionnalités les 2 juin, 4 juin et 8 juin avant de dévoiler définitivement le téléphone le 10 juin . Alors restez à lécoute pour ceux qui arriveront la semaine prochaine.

Écrit par Cam Bunton.