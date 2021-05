Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus sest associé à Google pour proposer une offre sur les téléphones achetés sur son site dici fin septembre.

Les clients qui achètent lun des rares nouveaux téléphones sur OnePlus.com pourront prétendre à un pack gratuit Stadia Premiere Edition au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

La Stadia Premiere Edition se compose dune manette Stadia et dun Google Chromecast Ultra.

Dans son communiqué de presse, OnePlus déclare que le jeu a «toujours été au cœur» de lentreprise, et quil souhaite aider les consommateurs à «repousser les limites du jeu».

En regroupant Stadia et un contrôleur physique, vous pourrez diffuser des jeux de qualité console sans avoir à acheter une machine supplémentaire.

Les téléphones inclus dans cette promotion sont les suivants:

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus Nord

Il convient de noter que cette offre ne sapplique quaux tout nouveaux téléphones, et non aux modèles reconditionnés / doccasion / ex-display.

Pour réclamer la récompense, OnePlus déclare dans ses conditions que vous devez acheter lun des téléphones répertoriés et vous assurer que le cadeau `` Stadia Premiere Edition White est ajouté au panier.

Vous recevrez ensuite un code promotionnel par e-mail sous 15 jours en France et en Allemagne, ou sous 30 jours au Royaume-Uni. OnePlus indique également que pour participer, vous devez être résident dans lun de ces trois pays répertoriés et avoir plus de dix-huit ans.

Si vous souhaitez en profiter et améliorer votre jeu mobile, rendez-vous sur OnePlus.com à tout moment dici le 30 septembre.

