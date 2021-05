OnePlus Nord CE 5G pourrait être le nouveau nom du Nord N1

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le combiné 5G de milieu de gamme OnePlus Nord N1, très répandu, pourrait ne pas porter son nom après tout. Un nouveau rapport prétend que le nom sera différent.

Il est présenté comme le successeur du Nord N10 5G de 2020 et, selon un pronostiqueur en ligne, devrait être lancé au OnePlus Nord CE 5G.

Le journaliste technique Max Jambor a tweeté le nouveau nom (bien que ne tenez pas compte du logo quil a également publié, car il est dans une police Samsung et nest pas la vraie affaire). Jambor écrit également pour le site Web allemand AllAboutSamsung.

On ne sait pas grand-chose sur le successeur du N10, bien quil soit apparu sur certains des différents sites de certification des communications à la fin du mois davril, il devrait donc être annoncé officiellement bientôt.

La dénomination CE est un peu étrange et ce que cela signifie nest pas tout à fait clair, mais OnePlus a subi un changement de stratégie ces derniers temps, il pourrait donc essayer quelque chose de nouveau.

Nous avons déjà vu des rendus présumés de lappareil - lorsquil portait le nom de code Ebba - et il aurait été livré avec un écran de 6,49 pouces à lépoque.

Les photos montraient également une caméra frontale perforée (comme le Nord N10) et une unité à triple objectif à larrière.

Nous vous tiendrons au courant avec plus de détails sur le nouveau combiné au fur et à mesure que nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.