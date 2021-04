Le successeur du OnePlus Nord N10 devrait bientôt être lancé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a lancé une nouvelle gamme dappareils de milieu de gamme abordables en 2020 et leur a donné tout le surnom de `` Nord pour signaler la séparation de la famille phare haut de gamme.

Lun de ces appareils était le Nord N10 ; un appareil qui se situait en dessous du OnePlus Nord standard en termes de prix, de performances et de qualité de construction. Et bien quil nait été lancé que dans la seconde moitié de lannée dernière, il semble quil soit déjà sur le point dobtenir une suite.

Des signes - sous forme de certification sur quelques bases de données différentes - suggèrent quun successeur du Nord N10 sera bientôt lancé. Le BIS de lInde et lIMDA de Singapour ont fait surface ces dernières semaines, un appareil nommé «Ebba», qui devrait être la prochaine évolution du N10.

Les informations sont transmises via @stufflistings sur Twitter, un perdant fréquent des détails de lappareil, qui sattend à ce que le téléphone soit lancé en Asie très prochainement.

Il est impossible de deviner à quel point ce lancement a lieu imminent, car OnePlus na donné aucune indication officielle que cela se produise encore.

La société ayant lancé la série OnePlus 9 en mars et poussant toujours ces téléphones à fond dans son marketing, il serait logique de laisser un peu despace entre le lancement de cette gamme de haut niveau et larrivée dun nouveau milieu de gamme.

Quant aux autres marchés, rien nest encore connu. Lorsque les N10 et N100 ont été lancés en 2020, il y avait un réel sentiment quil sagissait dappareils principalement axés sur le marché indien / Asie du Sud, bien quils aient également atterri sur les côtes occidentales.

Le fait que le prochain appareil soit apparu sur les sites de certification en Inde et à Singapour suggère quil en sera probablement de même pour le prochain appareil.

Néanmoins, enregistrez-le sous `` rumeur pour le moment jusquà ce que nous voyions plus de preuves concrètes de lexistence du N10 mk2. Si le lancement est bientôt, nous commencerons probablement à voir plus de fuites et dimages fermes apparaissant par la charge du godet.

Écrit par Cam Bunton.