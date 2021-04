Voyages et astuces OnePlus 9 et 9 Pro: Master Oxygen OS 11

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le système dexploitation Oxygen de OnePlus est lune des versions les plus fluides et les plus propres des skins Android disponibles, et il y a beaucoup à explorer et à personnaliser. Donc, si vous avez récemment acheté un téléphone OnePlus - comme le OnePlus 9 ou 9 Pro - et que vous voulez quelques conseils pour vous aider à démarrer, vous êtes au bon endroit.

Pour notre sélection de 14 fonctionnalités principales, regardez notre vidéo ci-dessous. Pour un guide plus détaillé, continuez à lire.

Balayez vers le bas pour les notifications: lorsque vous démarrez le téléphone pour la première fois, faites glisser votre doigt vers le bas depuis lécran daccueil pour lancer OnePlus Shelf. Heureusement, vous pouvez le modifier pour faire glisser les notifications vers le bas. Appuyez longuement sur le fond décran et choisissez «Paramètres daccueil». Maintenant, enregistrez «Glissez vers le bas pour accéder» et choisissez «Notifications et paramètres rapides» dans la liste.

Arrêtez les applications de remplir votre écran daccueil: pour empêcher les applications de créer un nouvel écran daccueil lorsque vous les installez, appuyez longuement sur votre fond décran et appuyez sur `` Paramètres daccueil , désactivez maintenant le commutateur à côté de `` Ajouter une icône à lécran daccueil sur le Haut.

Modifier la disposition de votre écran daccueil: si vous souhaitez augmenter ou réduire le nombre dapplications sur votre écran daccueil, appuyez longuement sur le fond décran et appuyez sur `` Paramètres daccueil et choisissez `` Disposition de lécran daccueil . Ici, vous pouvez choisir le style de grille ainsi que choisir dajuster la taille des icônes et des étiquettes dapplication.

Installer des packs dicônes personnalisés: OnePlus vous permet dinstaller des packs dicônes personnalisés depuis des années sans avoir besoin dun lanceur tiers. Pour modifier les icônes individuellement, vous devez dabord télécharger un pack dicônes sur le Play Store. Recherchez des `` packs dicônes et parcourez-les jusquà ce que vous en trouviez un qui vous plaît, puis téléchargez-le.

Modifier les icônes dapplication individuelles: une fois installé, appuyez et maintenez une icône dapplication que vous souhaitez modifier sur votre écran daccueil et appuyez sur `` modifier . Maintenant, appuyez sur licône à gauche et sélectionnez votre pack dicônes téléchargé dans la liste déroulante. Vous devriez maintenant voir un écran plein dicônes de ce pack, avec celles associées en haut parmi lesquelles choisir. Choisissez celui que vous voulez et enregistrez-le.

Pour le rétablir à loriginal, appuyez sur «Modifier», puis choisissez «Réinitialiser».

Appliquer un pack dicônes personnalisé: pour changer toutes vos icônes en le même pack dicônes tiers, allez simplement dans Paramètres> Personnalisation et sélectionnez Pack dicônes avant de choisir votre pack téléchargé.

Modifier votre animation dempreintes digitales: pour personnaliser lanimation qui saffiche lorsque vous déverrouillez le téléphone à laide du scanner dempreintes digitales intégré, accédez simplement à Paramètres> Personnalisation et choisissez loption danimation dempreintes digitales avant de choisir lanimation que vous aimez.

Créez votre propre couleur daccentuation: pendant des années, OnePlus vous a laissé choisir la couleur daccentuation de linterface utilisateur, et vous pouvez même créer votre propre couleur plutôt que de choisir parmi des préréglages. Accédez à Paramètres> Personnalisation et sélectionnez «Couleur daccentuation». Maintenant, appuyez sur `` Personnalisation en bas et ajustez les curseurs jusquà ce que vous ayez la bonne teinte.

Utilisez une photo comme toujours affiché: OnePlus dispose de cette fonctionnalité bêta appelée `` Canvas qui transforme une photo dune personne en affichage permanent ambiant. Verrouillez votre téléphone et le visage dune personne devient un contour blanc sur fond noir. Pour le choisir, allez dans Paramètres> Personnalisation et sélectionnez «Toile». NON, choisissez une photo du visage dune personne parmi vos images et mettez-la à léchelle.

Appuyez sur aperçu pour voir à quoi cela ressemblera et si vous êtes satisfait, appuyez sur la petite coche dans le coin supérieur pour lenregistrer. Appuyez maintenant sur «Oui» dans la fenêtre contextuelle pour confirmer.

Geste de recherche rapide: dans la dernière version dOxygen OS, il existe un geste pour rechercher rapidement une application sur votre téléphone, mais vous devez lactiver. Appuyez longuement sur votre fond décran et sélectionnez `` Paramètres daccueil , appuyez maintenant sur `` Gestes de recherche rapide et activez-le. Vous pouvez choisir le geste que vous souhaitez lancer en bas, mais la valeur par défaut consiste à faire glisser le tiroir de lapplication vers le haut et à maintenir votre pouce ou votre doigt vers le bas sur lécran jusquà ce que la recherche apparaisse.

Capture décran à trois doigts: accédez à Paramètres> Boutons et gestes> Gestes rapides et vous pouvez activer un geste de capture décran à trois doigts. Lorsquelle est activée, il vous suffit de faire glisser trois doigts vers le bas sur lécran pour prendre une capture décran.

Double-cliquez pour lancer la caméra: par défaut, celle-ci est activée, appuyez simplement deux fois rapidement sur le bouton dalimentation et cela lancera les caméras.

Appuyez sur le bouton pour lancer Google Assistant: accédez à Paramètres> Boutons et gestes> Appuyez sur le bouton dalimentation et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez `` Assistant vocal . Maintenant, lorsque vous appuyez sur le bouton dalimentation et maintenez-le enfoncé, il lancera lAssistant Google.

Boutons de navigation de la vieille école: avant que les gestes de navigation ne deviennent une chose, Android utilisait un système à trois boutons pour rentrer à la maison, revenir et accéder aux applications récentes. Si vous lavez aimé et que vous le souhaitez, allez simplement dans Paramètres> Boutons et gestes> Barre de navigation et gestes et sélectionnez loption `` Retour, Accueil, Récents en haut.

Appuyez deux fois pour verrouiller: appuyez longuement sur le fond décran et accédez à `` Paramètres daccueil , puis activez `` Appuyez deux fois pour verrouiller . Désormais, chaque fois que vous appuyez deux fois sur votre écran daccueil, votre téléphone se verrouille.

Assurez une résolution et une fréquence dimages maximales: le OnePlus 9 Pro dispose dun écran QHD avec une actualisation de 120 Hz, mais il se peut quils ne soient pas tous les deux réglés sur Maximum lorsque vous déballez votre appareil pour la première fois. Pour les activer, accédez à Paramètres> Affichage> Avancé. Vous trouverez ici la résolution et la fréquence dimages. Pour activer le maximum, choisissez QHD + et Smart 120Hz.

Cachez la caméra frontale: bien quil ny ait pas dentaille dans lécran, il y a une petite caméra perforée que vous pouvez toujours décider de cacher. Pour ce faire, accédez à Affichage des paramètres et appuyez sur "Avancé". Maintenant, choisissez «zone daffichage de la caméra avant» et choisissez loption pour la masquer. Cela placera essentiellement une barre noire sur lécran pour camoufler la caméra.

Démarrer automatiquement le mode de lecture: le mode de lecture sur les téléphones OnePlus peut transformer votre écran en monochrome - ou utiliser un effet chromatique pour une visualisation confortable des couleurs - ce qui le rend plus facile pour vos yeux, en particulier la nuit.

Maintenant, si vous voulez quil sallume automatiquement lorsque vous lancez votre application de lecture préférée, vous le pouvez. Allez simplement dans Paramètres> Affichage et choisissez `` Mode de lecture - choisissez maintenant `` Ajouter des applications pour le mode de lecture et trouvez lapplication pour laquelle vous souhaitez lactiver. Confirmez si vous voulez leffet mono noir et blanc ou leffet chromatique.

Activer le mode confort: sur une note similaire à celle ci-dessus, vous pouvez activer le mode confort qui agit comme laffichage True Tone de liPhone pour ajuster la balance des blancs en fonction de léclairage ambiant de votre emplacement actuel. Activez simplement loption dans le menu principal des paramètres daffichage.

Programmer le mode sombre: beaucoup de gens aiment le mode sombre, mais je préfère personnellement quil ne soit activé que lorsquil fait plus sombre vers la fin de la journée, heureusement, vous pouvez le programmer pour quil se déclenche. Allez simplement dans Paramètres> Affichage> Mode sombre et appuyez sur loption `` Activer automatiquement avant de choisir loption permettant de lactiver entre le coucher du soleil et le lever du soleil.

Rendre votre affichage permanent, toujours activé: par défaut, laffichage ambiant ne saffiche pas tout le temps, mais si vous le souhaitez, vous pouvez lactiver. Accédez simplement à Paramètres> Affichage> Affichage ambiant et recherchez loption `` Affichage permanent . Ici, vous pouvez choisir de lavoir toute la journée ou de lavoir programmé à certaines heures, par exemple entre le lever et le coucher le soir.

Réduire les modes de photographie personnalisés dans lapplication appareil photo: lorsque vous lancez lappareil photo, vous pouvez choisir entre quelques options simplement en balayant lécran. Si vous préférez réduire le nombre doptions et supprimer les modes que vous nutilisez jamais, vous pouvez. Ouvrez simplement le menu des paramètres lorsque votre appareil photo est ouvert en appuyant sur les trois points en haut de lécran, puis en choisissant les paramètres. Maintenant, appuyez sur «Modes personnalisés» et supprimez ceux que vous ne voulez pas être là, ou faites glisser pour réorganiser.

Filmez une vidéo `` Super Stable : lorsque vous ouvrez lappareil photo et choisissez le mode vidéo, vous remarquerez une petite icône qui ressemble beaucoup au téléphone qui vibre (un rectangle avec de petits gribouillis de chaque côté). Appuyez dessus et cela active un mode super stable pour égaliser les tremblements lors de la prise de vue en utilisant EIS, ainsi quun peu de magie dalgorithme.

Mode nuit pour la vidéo: à nouveau en mode vidéo, vous verrez une petite icône de lune. Appuyez dessus et cela augmentera la luminosité de la scène, ce qui est pratique pour les situations de faible éclairage.

Mode portrait vidéo: dans la même barre doutils, vous verrez une petite icône qui ressemble à la photo dune petite personne dans un cadre. Cest immédiatement à droite de licône de la lune. Appuyez dessus et il lancera le mode portrait vidéo, vous donnant un flou important derrière le sujet.

Photographiez en 8K: ouvrez lappareil photo en mode vidéo et appuyez sur les trois points dans le coin supérieur. Choisissez maintenant «8K».

Prise de vue au format 21: 9: Si vous aimez ce look cinématographique long et étroit, sélectionnez simplement la vidéo parmi les modes de prise de vue disponibles et appuyez sur les trois points en haut avant de choisir `` 21: 9 dans le menu déroulant.

Enregistrement décran: faites défiler la nuance des paramètres rapides et faites glisser votre doigt sur la deuxième feuille et vous verrez `` Enregistreur décran . Appuyez dessus, puis un nouveau petit bouton flottant apparaît. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer à enregistrer votre écran ou appuyez sur le rouage des paramètres pour régler les paramètres.

Charge sans fil inversée: Avec la charge sans fil inversée, vous pouvez charger des appareils compatibles Qi à larrière de votre téléphone. Ce qui peut être très utile pour les montres et les écouteurs. Déroulez les paramètres rapides du haut et sélectionnez `` charge inversée , puis retournez votre téléphone et placez votre autre appareil de charge sans fil sur le dos. Vous pouvez également trouver loption si vous allez dans Paramètres> Batterie. Vous verrez `` Inverser la charge comme une option en bas de lécran.

Mode de charge au coucher: si vous utilisez lun des supports de charge sans fil rapide de OnePlus avec votre OnePlus 9 Pro, vous pouvez activer le mode de charge au coucher. Cela éteint le ventilateur à un moment donné. Accédez à Paramètres> Batterie> Mode Heure du coucher maintenant basculez sur lhoraire et choisissez lheure à laquelle vous voulez quil soit actif.

Masquer certaines applications: si vous voulez que certaines de vos applications soient cachées, il y a un `` espace caché pour cela. Balayez le tiroir de votre application, puis faites glisser votre doigt vers la droite pour accéder à votre espace caché. Lautre façon dy accéder est de pincer votre écran daccueil vers lextérieur. Maintenant, appuyez sur le + dans le coin pour y ajouter des applications.

Oeuf de Pâques: Vous le savez! Il y a un œuf de Pâques dans lapplication de calcul OnePlus qui existe depuis quelques années maintenant. Pour le trouver, tapez simplement «1+» puis appuyez sur «=» et vous verrez ce qui se passe ensuite.

Écrit par Cam Bunton.