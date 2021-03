OnePlus 9R pour lInde uniquement, avec quad-cam, Snapdragon 870 et 120Hz

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a annoncé trois nouveaux appareils lors de son événement de lancement de la série OnePlus 9 le 23 mars, y compris le OnePlus 9R destiné uniquement au marché indien. Il coûtera 39 000 roupies et sera disponible début avril.

Le OnePlus 9R dispose dun écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz , comme le OnePlus 9. Cest un appareil compatible 5G qui fonctionne sur le chipset Qualcomm Snapdragon 870 avec un système de refroidissement VC et UFS 3.1.

Il y a une batterie de 4500 mAh à bord, qui prend en charge Warp Charge 65, permettant une charge filaire de 65 W. Vous trouverez également deux haut-parleurs stéréo et un mode de jeu professionnel.

Suivant le même design que les OnePlus 9 et 9 Pro, le OnePlus 9R a une caméra perforée en haut à gauche de son écran plat et il a le même boîtier de caméra rectangulaire en haut à gauche de larrière que le OnePlus 9 Pro, avec deux grands objectifs et deux objectifs plus petits.

Lappareil photo est composé dun appareil photo principal de 48 mégapixels, dun appareil photo ultra grand angle de 16 mégapixels, dun appareil photo macro de 5 mégapixels et dun appareil photo monochrome de 2 mégapixels, comme le OnePlus 8T. Pour la vidéo, il y a OIS et EIS à bord, ainsi que le mode Portrait vidéo.

Le OnePlus 9R sera disponible dans les options de couleur Lake Blue et Carbon Black .

Écrit par Britta O'Boyle.