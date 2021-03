OnePlus 9 et 9 Pro révélés avec la technologie de caméra Hasselblad à bord

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a annoncé ses OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro lors dun événement en ligne aujourdhui. Les nouveaux téléphones se situent au sommet de la gamme OnePlus, fonctionnant sur la plate-forme haut de gamme 5 nm Snapdragon 888 de Qualcomm . Les deux sont des téléphones 5G.

De nombreux détails étaient connus avant le lancement en raison de la diffusion en ligne des détails du produit par OnePlus, ce qui en fait toujours une révélation légèrement décevante.

Lécran est incurvé, mais OnePlus dit quil a resserré les courbes sur les bords - il appelle cet écran Fluid Display 2.0. Cest un écran LTPO avec prise en charge dun taux de rafraîchissement variable entre 1Hz et 120Hz. Il prend en charge HDR 10+.

Lélément clé est que le taux variable signifie une économie dénergie de jusquà 50 pour cent à la fois. Le temps de réponse est également amélioré, indique OnePlus, une fonctionnalité appelée Hyper Touch.

Les caméras développées par Hasselblad se trouvent à lintérieur des nouveaux combinés et le lancement de OnePlus sest spécialisé sur ces derniers, connus sous le nom de caméra Hasselblad pour mobile. Le OnePlus 9 Pro dispose dun appareil photo ultra-large de 50 mégapixels et dun appareil photo principal de 48 mégapixels.

Vous pouvez filmer des vidéos 4K à 120 ips et des vidéos 8K à 30 ips.

OnePlus 9 Pro peut se recharger complètement sans fil en 43 minutes avec une charge sans fil 50 W Warp Charge 50 (avec le chargeur sur mesure de OnePlus). Le brancher vous donne une charge de 65 W, ce qui signifie que vous pouvez charger en 29 minutes. La batterie OnePlus 9 Pro est de 4500mAh.

Le OnePlus 9 Pro est disponible en brume matinale et vert pin ainsi quen noir stellaire, une finition mate.

Vous pouvez également voir sur les images officielles ci-dessous que le 9 Pro a deux objectifs plus grands et deux objectifs plus petits. La «couleur» montrée ici est Morning Mist.

