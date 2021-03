Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le PDG de OnePlus a confirmé quun troisième téléphone moins cher fera ses débuts dans le cadre de la prochaine série OnePlus 9 .

Dans une interview accordée à News18 (via Android Police ), le PDG Pete Lau a déclaré que sa compagnie de téléphone était "ravie de lancer le OnePlus 9R" en Inde.

"Nous nous concentrons sur lexpansion de notre offre de smartphones pour répondre aux différentes exigences des utilisateurs avec le OnePlus 9R en offrant une expérience phare robuste à un prix plus accessible", a ajouté Lau. "Le OnePlus 9R réaffirme également notre promesse de rendre lexpérience du smartphone OnePlus haut de gamme accessible à un plus grand nombre dutilisateurs en présentant de nouveaux produits à une gamme de prix plus large".

Cette annonce intervient seulement cinq jours avant le lancement des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, et elle confirme les rumeurs existantes selon lesquelles OnePlus a développé un téléphone moins cher qui sera annoncé aux côtés de ses nouveaux produits phares.

On ne sait pas si le OnePlus 9R sera un téléphone économique ou un téléphone de milieu de gamme, bien que certains de ses commentaires dans linterview suggèrent ce dernier. Il a déclaré que le téléphone comportera la 5G et il parle de jeu, affirmant quil peut fournir «des expériences rapides et fluides» pour un «gameplay intensif».

Cela dit, le OnePlus 9R aurait été équipé dun Snapdragon 865, qui est un processeur de lannée dernière. Pour en savoir plus sur ce que le téléphone devrait avoir au lancement en Inde, consultez notre tour dhorizon ici .

Lau na rien mentionné sur les prix ou la disponibilité en dehors de lInde.

Écrit par Maggie Tillman.