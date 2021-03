OnePlus 9 Pro peut se recharger complètement sans fil en 43 minutes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain OnePlus 9 Pro pourra se recharger sans fil de 1% à plein en moins de 43 minutes. La technologie utilise une charge sans fil de 50 W (connue sous le nom de Warp Charge 50), ce qui améliore considérablement la charge de 30 W que nous avons obtenue avec le OnePlus 8 Pro en 2020.

Maintenant, 50W nest pas le plus rapide à avoir été annoncé - la société mère de OnePlus, Oppo, a parlé de charge AirVOOC 65W lannée dernière. Son produit phare Find X3 Pro, récemment annoncé, offre une charge sans fil de 30 W. Et Xiaomi a parlé de 80W - une recharge en 19 minutes incroyables. Sa gamme récente Mi 11 propose également 50W.

Les détails ont été révélés dans le cadre du flux continu dinformations sur les nouveaux téléphones de OnePlus directement . La série OnePlus 9 sera lancée officiellement le 23 mars , bien que nous en sachions tellement, il y a peu de choses qui nous surprendront lors du lancement.

Si le chargement sans fil ne vous intéresse pas, les OnePlus 9 et 9 Pro ont une charge filaire de 65 W, ce qui signifie que vous pouvez passer de vide à plein en seulement 29 minutes.

Il est à noter que vous aurez besoin dun chargeur propriétaire OnePlus Warp Charge 50 (maintenant avec un câble détachable!) Pour profiter de la charge sans fil de 50 W, le 9 Pro et le OnePlus 9 standard fonctionneront avec des chargeurs Qi à 15 W , qui est la vitesse par défaut du chargement sans fil du OnePlus 9 (il na pas Warp Charge 50).

Warp Charge 50 fonctionne parce quil y a deux batteries en série dans le téléphone - chacune est chargée à 25W. Chacun reçoit environ 5V 5A de charge simultanément.

OnePlus dit quil a travaillé pour réduire la chaleur produite par le processus de charge sans fil plus inefficace (que filaire) en utilisant une puissance de tension plus élevée au lieu dun ampérage plus élevé qui génère la chaleur. 20V 2,5A entre la bobine et sa «pompe de charge isolée propriétaire», qui transforme lalimentation 20V 2,5A en 10V 5A. OnePlus indique également quil y a moins de résistance interne grâce à une nouvelle conception de cellule de batterie, des bobines plus épaisses et un refroidissement amélioré.

En effet, il indique que le OnePlus 9 Pro garde le même niveau de température que le OnePlus 8 Pro malgré le quasi-doublement de la vitesse de charge.

Écrit par Dan Grabham.