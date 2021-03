Voici à quoi ressemblera le OnePlus 9 Pro 5G

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus annoncera sa série OnePlus 9 le 23 mars, mais nous avons déjà une très bonne indication sur ce à quoi ressemblera le modèle OnePlus 9 Pro lorsquil sera révélé.

Ishan Agarwal - qui a de bons antécédents en matière de fuites - a tweeté des rendus 4K du OnePlus 9 Pro 5G dans les trois options de couleurs quil prétend venir: Astral Black, Morning Mist et Pine Green.

OnePlus 9 Pro 5G Rendu 4K sans filigrane de haute qualité!



Options de couleur:

-Noir astral

-Brume du matin

-Vert pin



Laffichage nest que légèrement incurvé cette fois. Ça a lair génial.



Les options de couleur mat lui donnent une sensation plus premium IMO. Et toi? # OnePlus9Series # OnePlus9Pro pic.twitter.com/BhBvtGnIJ2 - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 14 mars 2021

OnePlus a ensuite tweeté dautres images de son compte Twitter officiel révélant le OnePlus 9 Pro 5G dans Morning Mist.

Larrière des trois couleurs est montré sur limage tweetée dAgarwal, révélant le partenariat Hasselblad officiellement confirmé sur le boîtier de la caméra. Limage montre également lappareil de côté et une vue légèrement inclinée de lavant. Le tweet OnePlus prend en charge les images dAgarwal, bien que lécran soit noir, donc il ne donne pas grand-chose en termes daffichage.

Le verre réfléchissant spécialement conçu élève le # OnePlus9Pro Morning Mist à de nouveaux niveaux dexcellence en matière de conception. Il ny a rien dautre comme ça.



Voir encore plus le 23 mars.

https://t.co/poRMwhH6Pq pic.twitter.com/SWksVD0agH

Selon Agarwal, le OnePlus 9 Pro 5G na quun écran légèrement incurvé - le OnePlus 9 standard devrait avoir un écran plat - et il est censé avoir une finition mate, bien que les images OnePlus de la couleur Morning Mist semblent brillantes à nous et OnePlus dit verre réfléchissant dans son tweet.

Dautres rumeurs entourant le OnePlus 9 Pro ont suggéré quil comportera une caméra frontale perforée - illustrée dans limage divulguée dAgarwal mais pas les images OnePlus - et il comportera un écran de 6,7 pouces, censé avoir une résolution Quad HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. . Il est également prétendu quil fonctionne sur le chipset Qualcomm Snapdragon 888 , dispose dune batterie de 4500 mAh et prend en charge une charge rapide de 65 W.

Vous pouvez tout lire sur les rumeurs entourant le OnePlus 9 Pro et le OnePlus 9 standard dans notre fonction de rumeurs distincte . Nous avons également écrit une fonction de comparaison sur la façon dont ils sont censés se comparer . OnePlus a confirmé quil annoncerait le OnePlus 9 le 23 mars.

Écrit par Britta O'Boyle.