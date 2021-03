Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain ensemble dappareils de OnePlus, le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro , devrait arriver fin mars 2021, et comme sur des roulettes, des rendus "officiels" des téléphones à venir viennent de faire surface grâce à WinFuture.

Cette dernière fuite montre à la fois le modèle régulier et le modèle Pro sous plusieurs angles dans une variété de couleurs, vérifiant apparemment les fuites précédentes et ce que OnePlus a déjà partagé. Il semble que le OnePlus 9 Pro aura un écran légèrement incurvé de 6,7 pouces, tandis que le OnePlus 9 comportera un écran plat de 6,5 pouces. WinFuture pense que le OnePlus 9 pourrait avoir un châssis en plastique plutôt quen métal, mais cest difficile à dire.

La marque Hasselblad est visible sur les bosses de caméra des deux appareils. Il est confirmé que les deux téléphones sont équipés dun appareil photo ultra-large avec un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels. Vous pouvez en savoir plus sur les objectifs de la caméra et toutes les spécifications rumeurs et / ou confirmées dans notre tour dhorizon ici.

WinFuture

En termes de ce que les rendus montrent, nous avons un bon aperçu des options de couleur: noir, vert et argent métallique. Le OnePlus 9 semble être proposé en noir, avec des options bleues et violettes également. Gardez à lesprit que ces appareils suivront le OnePlus 8T et le OnePlus Nord moins cher.

OnePlus a déjà envoyé une invitation pour le 8 mars 2021, où il a annoncé un partenariat de trois ans avec Hasselblad, tout en révélant également la date de lancement de la série OnePlus 9: 23 mars 2021. OnePlus na pas dit combien dappareils seraient révélés , mais les rumeurs suggèrent que nous verrons les OnePlus 9 et 9 Pro, ainsi quun troisième modèle appelé OnePlus 9E, OnePlus 9R et OnePlus 9 Lite .

On pense également que cela révélera la OnePlus Watch, dont la rumeur est longue.

Écrit par Maggie Tillman.