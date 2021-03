Appareil photo ultra-large OnePlus 9 offrant une correction de distorsion impressionnante

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a annoncé lune des améliorations majeures apportées au système de caméra de la série OnePlus 9 . Celui-ci en particulier montre un meilleur appareil photo ultra-large.

Dans les images partagées, nous voyons une comparaison entre un ultra-large typique et lultra-large à larrière de lun des téléphones de la série OnePlus 9.

La photo de droite est prise sur le OnePlus et montre une image beaucoup plus droite qui ne sarrondit pas et ne se déforme pas fortement vers les bords, comme beaucoup dultra-larges ont tendance à le faire.

La photographie ultra-large élargit littéralement vos horizons. Cela ne devrait-il pas aussi les garder vrais? A gauche, une photo prise avec un ultra-large conventionnel. Sur la droite, la même photo (et pourtant totalement différente) prise avec le # OnePlus9Series , sans distorsion. pic.twitter.com/jbtWae2faP - Pete Lau (@PeteLau) 10 mars 2021

Ce nest pas une nouvelle technologie en tant que telle - nous lavons vue ultilisée sur diverses caméras - mais elle est rare sur les smartphones et est nouvelle pour OnePlus.

OnePlus va lancer sa nouvelle famille de téléphones le 23 mars et a déjà commencé son habituel alimentation goutte à goutte dinformations dans la perspective du lancement.

Nous savons que la société sest associée à Hasselblad pour son traitement et son réglage dimage, et utilise un nouveau capteur Sony dans ses caméras principales.

En dehors de cela, peu de nouvelles officielles ont encore été partagées. Les rumeurs prévoient trois modèles différents cette année.

Il est supposé que nous allons voir le OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et un OnePlus 9R (ou 9E / 9 Lite) moins puissant, avec le Pro avec le logo emblématique de Hasselblad sur le module de caméra à larrière.

Compte tenu de son histoire dutilisation des derniers processeurs Qualcomm, nous nous attendons également à voir la plate-forme Snapdragon 888 exécuter le spectacle et nous allons sans aucun doute voir également une technologie de charge rapide. Cest OnePlus après tout.

Dici le 23, nous en entendrons sans aucun doute plus (directement de OnePlus), alors restez à lécoute alors que le train hype continue de rouler.

Écrit par Cam Bunton.