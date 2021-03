Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a annoncé avoir conclu un partenariat de trois ans avec le fabricant dappareils photo, Hasselblad, tout en confirmant quil lancera sa prochaine série de téléphones le 23 mars.

La série OnePlus 9 sera dévoilée ce jour-là et comportera un système de caméra "co-développé" avec Hasselblad, appelé Hasselblad Camera for Mobile.

Ce partenariat se poursuivra également avec les futures générations de smartphones phares, au moins pendant les trois prochaines années.

En plus de confirmer le partenariat Hasselblad, OnePlus a également partagé certaines spécifications que nous pouvons nous attendre à voir dans la série OnePlus 9.

Pour commencer, la série OnePlus 9 utilisera un capteur Sony IMX789 personnalisé, qui - soit dit en passant - est le plus grand capteur que OnePlus ait utilisé à ce jour.

Les photographes pourront capturer des images RAW 12 bits, ainsi que capturer une vidéo HDR améliorée, tout en filmant des vidéos 4K jusquà 120 images par seconde ou 8K à 30 ips.

Dans le communiqué de presse, OnePlus déclare que le partenariat implique pour commencer le réglage des couleurs et létalonnage du capteur, et conduira à plus de domaines à lavenir.

Par le son, cela signifie que les photos prises avec la série OnePlus 9 auront des couleurs qui semblent plus précises, avec une apparence naturelle.

Nous allons également voir un `` mode Hasselblad Pro dans lappareil photo qui utilise létalonnage du capteur de la société suédoise pour offrir des photos idéales pour lédition et la correction des couleurs par la suite.

Il permettra aux utilisateurs dobtenir des contrôles précis "professionnels" pour lISO, la mise au point, les temps dexposition et la balance des blancs, entre autres.

La différence réelle que cela apportera à lappareil photo de la série 9 reste à voir. Il est toujours difficile de dire avec ces choses dans quelle mesure il sagit dun exercice de stratégie de marque et dans quelle mesure cela présente des avantages pour lutilisateur final.

La preuve du pudding - comme on dit - sera dans le manger. En dautres termes: nous le saurons quand nous mettrons la main sur le produit phare OnePlus de nouvelle génération.

Bien sûr, OnePlus na pas précisé le nombre de téléphones de la série 9, ni ce quils pourraient être, mais des rumeurs suggèrent que nous pourrions voir jusquà trois téléphones dans la famille pour 2021.

Les rumeurs suggéraient que seul le 9 Pro comporterait le modèle dappareil photo dHasselblad , et cela pourrait bien savérer vrai. Heureusement, il ny a pas trop de temps à attendre que tous les haricots soient renversés.

