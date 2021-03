Événement de lancement OnePlus prévu mi-mars: OnePlus 9, 9 Pro, 9R et Watch

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus pourrait se préparer à lancer quatre nouveaux appareils lors dun événement qui se tiendra à la mi-mars, révèlent de nouvelles informations.

Selon le célèbre fuyard Ishan Agarwal, parlant à 91Mobiles, nous allons assister au lancement de la série OnePlus 9 ainsi que dune montre de la société. Lévénement devrait avoir lieu en mars.

91 Mobiles va un peu plus loin, annonçant la date du 11 mars, bien que ce soit la même date que l Oppo Find X3 devrait être annoncé et nous doutons que les deux marques se lancent le même jour.

OnePlus lui-même a confirmé quil allait faire une annonce le 8 mars, grâce à une page sur OnePlus India, mais on sattend à ce que ce soit lannonce de lévénement, plutôt que lévénement lui-même.

Passant aux spécificités des appareils, le OnePlus 9R a fait lobjet dun débat sur le nom, avec des rapports faisant état dun OnePlus 9E également - mais il semble maintenant probable que OnePlus ira avec 9R.

Le OnePlus 9R devrait avoir un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une alimentation provenant du Snapdragon 690 avec 8 Go de RAM, une batterie de 5000 mAh et un appareil photo principal de 64 mégapixels.

On pense que les OnePlus 9 et 9 Pro ordinaires ont une taille similaire, avec un écran de 6,55 pouces, bien que certaines rumeurs suggèrent que le OnePlus 9 Pro est courbé alors que le OnePlus 9 est plat. On pense que les deux sont à 120 Hz, bien que le Pro puisse offrir un taux de rafraîchissement variable.

Les deux appareils devraient être alimentés par le Qualcomm Snapdragon 888 et prendre en charge une charge de 65 W, avec une triple caméra à larrière avec un capteur principal de 48 mégapixels.

La montre OnePlus a été confirmée et devrait avoir un design rond et exécuter Wear OS, mais on ne sait pas grand-chose dautre à ce sujet.

Nous aurons une idée plus claire de ce qui se passe le 8 mars et vous pouvez vous attendre à de nombreuses fuites au cours de la semaine prochaine.

