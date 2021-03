Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus travaillerait sur sa série OnePlus 9, avec un OnePlus 9 standard et le OnePlus 9 Pro ayant subi de fortes fuites au cours des deux derniers mois.

Cependant, il y a un autre appareil qui fait également le tour: le OnePlus 9E. Cet appareil a également été appelé OnePlus 9R et OnePlus 9 Lite.

Vous pouvez tout lire sur OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro dans notre fonctionnalité distincte , mais nous examinons ici ce que le OnePlus 9E / 9R / 9 Lite pourrait apporter.

OnePlus 9E

OnePlus 9R

OnePlus 9 Lite

Il y a eu plusieurs rapports contradictoires concernant le troisième appareil OnePlus 9. À lorigine, il était appelé OnePlus 9 Lite, avant que le nom OnePlus 9E napparaisse à plusieurs reprises.

Un fuiteur fiable et bien connu a ensuite introduit le nom OnePlus 9R dans le mélange, bien que cela ait été dissipé presque immédiatement par un autre fuyant fiable, laissant le nom dans lair.

On ne sait donc pas actuellement comment le troisième appareil OnePlus 9 pourrait être officiellement appelé, mais pour linstant, nous utiliserons le OnePlus 9E car ce nom est apparu le plus dans les rumeurs.

Mi-mars?

Probablement moins cher que OnePlus 9

Probablement plus que OnePlus Nord

OnePlus avait déjà publié des appareils en avril et en mai au cours des deux dernières années, il est donc probable que la série OnePlus 9 apparaîtra dans la première moitié de 2021. Bien quaucune date précise nait encore été annoncée, il a été question de mi-mars.

En termes de prix, nous nous attendrions à ce que le OnePlus 9E soit moins cher que le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro, mais probablement plus cher que le OnePlus Nord abordable .

Cela le placerait entre 379 £ et 599 £ au Royaume-Uni. Les États-Unis nont jamais eu le OnePlus Nord, bien quils aient obtenu le OnePlus Nord N10 5G, qui coûte 300 $. Nous nous attendons donc à ce que le OnePlus 9E soit vendu entre 300 $ et 699 $ aux États-Unis.

Similaire à 9 et 9 Pro?

Écran plat probable

Caméra frontale perforée?

Il ny a pas eu de rapports spécifiques concernant la conception du OnePlus 9E, mais comme il doit faire partie de la série OnePlus 9, nous nous attendons à ce quil ressemble à OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

Le OnePlus 9 aurait un écran plat, il est donc probable que le OnePlus 9E ladopterait également, en réservant lécran incurvé au OnePlus 9 Pro. La rumeur dit que les OnePlus 9 et 9 Pro auront une caméra frontale perforée positionnée dans le coin supérieur gauche de lécran, nous nous attendons donc à cela sur le modèle moins cher également.

Il est rapporté que la série OnePlus 9 adoptera un boîtier de caméra rectangulaire à larrière dans le coin supérieur gauche, et on parle de deux objectifs plus grands que le troisième pour le modèle standard.

On ne sait pas encore combien dobjectifs de caméra le OnePlus 9E aura ni comment ils seront positionnés, mais nous nous attendons à ce quun boîtier rectangulaire soit également probable sur cet appareil.

6,5 pouces

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Selon les rumeurs, le OnePlus 9E aura un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz . Cela donnerait à peu près la même chose que ce qui est rapporté pour le OnePlus 9 standard, mais avec un taux de rafraîchissement inférieur, si lon en croit les rapports.

Nous nous attendrions à ce que le OnePlus 9E ait un panneau AMOLED et nous nous attendions à une résolution Full HD +, bien que cela nait pas encore été mentionné dans les rumeurs.

Muflier 690

8 Go de RAM, 128 Go de stockage

Batterie 5000mAh

Le OnePlus 9E est censé être livré avec le Qualcomm Snapdragon 690, pris en charge par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le Snapdragon 690 est dans le OnePlus Nord N10 5G , il serait donc un peu étrange de le voir dans le OnePlus 9, même si le modèle moins cher, car la série OnePlus 9 serait la nouvelle ligne phare de la société.

On dit également quil y a une batterie de 5000 mAh sous le capot, ce qui est plus grand que ce qui est rapporté pour les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro standard.

Des rumeurs ont mentionné une charge rapide de 65 W pour les autres appareils OnePlus 9, bien quil ne soit pas encore clair si le OnePlus 9E en bénéficiera également. Nous nous attendons à ce que le OnePlus 9E soit lancé avec OxygenOS 11 prêt à lemploi.

Caméra principale 64MP

Jusquà présent, le OnePlus 9E aurait un appareil photo principal de 64 mégapixels, mais aucun autre détail na été divulgué autour de lappareil photo.

Le OnePlus 9 aurait une triple caméra, tandis que le OnePlus 9 Pro aurait une caméra quadruple avec un partenariat Hasselblad. On ne sait pas encore si le OnePlus 9E aura une double caméra pour laider à le différencier du OnePlus 9 standard ou sil optera également pour le triple.

Comme mentionné ci-dessus, nous nous attendons à une seule caméra perforée à lavant.

Voici tout ce que nous avons entendu concernant le OnePlus 9E / 9R / 9 Lite jusquà présent.

91Mobiles a rapporté que le pronostiqueur Ishan Agarwal a affirmé que OnePlus prévoyait dannoncer quatre produits en mars, lors du même événement.

Evan Blass a publié une image sur Voice avec le nom OnePlus 9R, suggérant que cela pourrait être le nom du troisième modèle, moins cher, selon la rumeur, pour rejoindre la gamme OnePlus 9.

Un autre fuyant fiable - Max Jambor - a suivi le message de Blass en disant quil ne pensait pas que le nom était exact.

Le site technique grec, Techmaniacs, a détaillé les spécifications de ce quil prétend être le OnePlus 9 Lite ou OnePlus 9E.

Leaker Max J a affirmé que le OnePlus 9 Pro devrait être doté dune classification IP officielle, comme le OnePlus 8 Pro, mais il est peu probable que les OnePlus 9 et 9E le soient.

Selon une rumeur dun fuyant renommé , le OnePlus 9 Pro sera rejoint par le OnePlus 9 et le OnePlus 9E.

Lutilisateur de Twitter @TechDroider a affirmé que OnePlus annoncerait deux modèles du OnePlus 9 - un modèle standard et un modèle Pro - à la mi-mars 2021. Le fuyant prétend que le troisième modèle précédemment annoncé ne se produit pas.

Un article sur le site de blogs chinois Weibo a affirmé que la série OnePlus 9 proposerait trois modèles, qui seraient révélés plus tôt que dhabitude.

Android Central a rapporté que ses sources dinitiés ont déclaré que le lancement du OnePlus 9 serait prévu à la mi-mars, soit un mois plus tôt que dhabitude.

Écrit par Britta O'Boyle.