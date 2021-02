Fuite des spécifications OnePlus 9E, pourrait être le `` OnePlus 9 Lite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus devrait prochainement déployer sa prochaine génération de smartphones et, contrairement aux années précédentes, nous pourrions obtenir trois modèles différents cette année.

Les OnePlus 9 et 9 Pro seront probablement les nouveaux produits phares de la gamme alimentés par le processeur Snapdragon 888, mais quen est-il du troisième téléphone? Le soi-disant «OnePlus 9 Lite»?

Tout dabord, il est suggéré que ce téléphone de milieu de gamme de la série ne sappelle peut-être pas OnePlus 9 Lite. Il sappellera plutôt OnePlus 9E.

Quel que soit le nom, les spécifications divulguées par le site technologique grec, Techmaniacs suggèrent quil sagit dun appareil très bas de gamme par rapport aux deux autres téléphones de la série OnePlus 9.

En fait, les spécifications revendiquées dans cette fuite nous font penser quelle ne correspond pas du tout à la série OnePlus 9.

Ces spécifications incluent le processeur Snapdragon 690, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ainsi quune batterie de 5000 mAh. À larrière, nous nous attendons à voir un appareil photo principal de 64 mégapixels, tandis que lavant est dominé par un écran de 6,5 pouces à 90 Hz.

Bien sûr, nous avons déjà vu des rumeurs de modèles `` Lite de téléphones OnePlus. Pendant longtemps, le OnePlus Nord a été appelé dans les rumeurs OnePlus 8 Lite ou OnePlus 8 Z. À tel point que OnePlus sest moqué de ce fait lorsquil a taquiné le lancement.

La même chose pourrait se produire ici, car avoir un processeur Snapdragon série 600 dans la gamme de téléphones phare na pas beaucoup de sens.

Des rumeurs antérieures avaient suggéré que nous verrions un processeur de la série 800 de puissance inférieure dans le modèle OnePlus 9 `` inférieur . Cela semblait plus logique. Pas un processeur moins puissant que celui du milieu de gamme OnePlus Nord.

Pour référence, le processeur Snapdragon 690 est celui qui alimente actuellement le Nord N10 , le deuxième téléphone de la série Nord qui a été présenté comme un téléphone moins puissant et plus abordable dans la famille de téléphones de milieu de gamme de OnePlus.

En fait, cest dans beaucoup de téléphones à la fin du budget du marché. Aucun dentre eux noffre la vitesse et les performances dune série phare OnePlus.

Si OnePlus nous surprend et lance un modèle OnePlus 9 avec un Snapdragon 690 à lintérieur, cela brouillerait les lignes entre sa série phare 9 et la famille Nord, ce qui confondrait - à coup sûr - le message autour de ce quest la série 9. censé être.

Le temps nous dira si cette rumeur se dissipe, mais pour linstant, nous la classons sous `` pas si sûr à ce sujet .

Écrit par Cam Bunton.