(Pocket-lint) - À lapproche du prochain lancement du téléphone phare OnePlus , plus de détails coulent via les canaux habituels. Cest-à-dire que de nombreuses informations apparaissent grâce à des fuites telles que Steve Hemmerstoffer, également connu sous le nom de @OnLeaks .

Over on the Voice , Hemmerstoffer a publié ce quil appelle un premier regard exclusif sur le OnePlus 9 Pro, bien que la conception des rendus quil a partagés montre le téléphone encore au stade du prototypage. Certains petits détails, y compris la disposition de la caméra arrière, peuvent ne pas refléter la conception finale. Daprès ce que nous pouvons dire, le OnePlus 9 Pro ressemble à ceux qui lont précédé, y compris le OnePlus 8T et le OnePlus 8 Pro.

Le grand design rectangulaire de la caméra arrière, par exemple, rappelle les séries OnePlus 8T et Nord . Il comprend jusquà quatre objectifs de caméra. Deux des objectifs se trouvent dans des anneaux métalliques qui dépassent de la bosse principale de la caméra. Les objectifs de caméra plus petits ainsi quun flash, un micro et certains capteurs sont également logés dans la bosse. Il ny a pas encore de spécifications détaillées pour les caméras ou les capteurs.

Le OnePlus 9 Pro dispose dun écran incurvé de 6,7 pouces avec une caméra selfie à perforation unique dans le coin, tandis que les haut-parleurs sont situés sur le bord inférieur, le curseur dalerte et le bouton dalimentation sur le côté droit, et la bascule du volume est sur le la gauche. Larrière du téléphone est en verre.

1/3 Steve Hemmerstoffer/Voice

Le OnePlus 9 Pro devrait également être le premier téléphone OnePlus à proposer également une charge sans fil inversée, vous permettant de charger dautres produits tels que des écouteurs ou des montres intelligentes à larrière du téléphone. Pour plus de rumeurs et de fuites sur lappareil, consultez notre tour dhorizon .

Le OnePlus Pro 9 devrait être lancé en mars.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Rik Henderson.