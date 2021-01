OnePlus 9 Pro pourrait obtenir une charge sans fil encore plus rapide

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - À lapproche du prochain lancement du téléphone phare OnePlus, plus dinformations coulent via les canaux habituels. Cest-à-dire que de nombreuses informations surgissent grâce aux fuites sur les réseaux sociaux.

Les dernières informations sont que le modèle Pro de la série OnePlus 9 offrira des vitesses de chargement sans fil de 45 W, ce qui le verra correspondre à certains des téléphones de chargement les plus rapides du marché.

Ce nest pas tout non plus, le OnePlus 9 Pro devrait également être le premier téléphone OnePlus à proposer également une charge sans fil inversée, vous permettant de charger dautres produits comme des écouteurs ou des montres intelligentes à larrière du téléphone.

Les informations proviennent de OnePlus Leaker Max Jambor on Voice et sajoutent à limage dun autre téléphone phare puissant et haut de gamme du fabricant.

On nous dit de sattendre à une recharge sans fil sur le OnePlus 9 `` ordinaire également cette fois-ci, et que cela ne sera pas uniquement réservé au modèle Pro. Cela dit, il semble peu probable que les deux téléphones offrent les mêmes vitesses de 45 W.

OnePlus na adopté le chargement sans fil sur ses téléphones avec le OnePlus 8 Pro que plus tôt dans lannée. Il a lancé un chargeur sans fil de 30 W qui, selon les normes de charge sans fil, est déjà très rapide et efficace.

Une augmentation à 45 W sur le Pro le verrait dépasser les vitesses vues sur la plupart des téléphones lorsquil est chargé à laide dun bloc dalimentation traditionnel et dune connexion filaire.

Dautres détails ne manqueront pas dapparaître à lapproche de la date de lancement, mais jusquà présent, nous nous attendons à voir un téléphone avec un écran plat (similaire au 8T ), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la même charge rapide de 65 W que OnePlus a déjà. sur ses téléphones haut de gamme.

Écrit par Cam Bunton.