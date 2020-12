Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a dévoilé sa dernière création de téléphone conceptuel, et tout comme le dernier, il sagit essentiellement dun téléphone existant mais avec des fonctionnalités intrigantes qui pourraient - ou ne pas - se diriger vers un produit grand public à lavenir.

Ce téléphone particulier est le OnePlus 8T Concept, et un seul coup dœil sur la vitre arrière suffit pour vous convaincre que ce nest pas tout à fait le même que le OnePlus 8T classique.

Tout le dos est recouvert dun motif qui ressemble à de grandes gouttes tourbillonnantes et décalées (un peu comme une lampe à lave) mais - similaire au dernier concept - elles ont été fabriquées à partir dun type spécial de verre qui réagit aux signaux électroniques.

Il a un film changeant de couleur contenant de loxyde métallique à lintérieur qui transforme le verre du bleu foncé à largent clair lorsquil reçoit le signal de le faire électroniquement.

Ce que cela signifie dans ce cas, cest que chaque fois que le téléphone reçoit une notification, ces grosses gouttes changent de couleur et de pulsation. Donc, si le téléphone est face vers le bas sur votre bureau, vous recevrez toujours une alerte visuelle, mais grâce à lautre technologie conceptuelle - un capteur mmWave - vous pouvez ignorer la notification en passant la main sur le module de la caméra.

Ce capteur utilise une technologie similaire à la technologie mmWave utilisée dans certains réseaux 5G et fonctionne dune manière qui ressemble beaucoup à la puce Soli du smartphone Pixel 3 de Google.

Il transmet et reçoit des ondes électromagnétiques, et lorsquil les reçoit - combiné au traitement à lintérieur du téléphone - il peut suivre et localiser des objets.

En fait, il peut également être tenu à une personne pour suivre sa respiration. Cest une application inhabituelle de la technologie, mais OnePlus a fait une démonstration de la fonctionnalité qui montrait le changement de couleur du verre au fur et à mesure quune personne inspirait et expirait.

La triste nouvelle est que le OnePlus 8T Concept ne sera jamais mis en vente publiquement, il ne sagit en fait que dun concept montrant certaines des technologies avec lesquelles il a joué au cours de la dernière année.

Néanmoins, il ne faudra probablement pas longtemps avant que nous voyions la sortie très attendue de la série phare OnePlus 9 , les fans de OnePlus devraient donc avoir de quoi parler à nouveau dans les prochains mois.

Écrit par Cam Bunton.