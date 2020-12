La famille OnePlus 9 pourrait comporter des caméras Leica

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On prétend que OnePlus suivra lexemple de Huawei et sassociera à Leica pour les futurs appareils photo pour smartphones, ce qui pourrait signifier que la série dappareils OnePlus 9 sera dotée de la technologie emblématique de la marque de photographie.

La fuite provient de Twitter leaker @ Rodent950, qui - en plus de tweeter sur le partenariat OnePlus et Leica - a également mentionné la collaboration Vivo et Zeiss, qui a été confirmée par Vivo .

Huawei- Leica

OnePlus - Leica

Nokia- Zeiss

Vivo- Zeiss

Qui prend Hasselblad - Teme (特米) (@ RODENT950) 17 décembre 2020

Jusquà présent, Huawei était la société avec laquelle Leica a travaillé pour créer de superbes systèmes de caméras pour smartphones, mais si la dernière fuite est vraie, OnePlus sattaquera au seul domaine où il est historiquement plus faible que la concurrence.

Lisez à peu près toutes les critiques OnePlus des dernières années et vous lirez probablement un appareil qui serait aussi bon que lun des produits phares des grands noms, si les systèmes de caméra étaient meilleurs.

Grâce à lexpertise de Leica à bord, nous pourrions enfin voir un téléphone OnePlus premium qui prend des photos ainsi que les téléphones haut de gamme de Huawei, Samsung et liPhone dApple.

Aucun appareil nest mentionné dans le tweet, mais il se pourrait bien que la prochaine génération de produits phares OnePlus soit équipée de caméras co-conçues avec Leica.

Si la fuite se produit et que le partenariat est annoncé, nous ne savons pas ce que cela signifierait pour Huawei à lavenir. De toute évidence, cela signifierait la fin de toute exclusivité, mais nous navons pas encore découvert si cela signifierait - à terme - OnePlus aurait cette relation exclusive avec Leica.

Nous vous tiendrons au courant à mesure que de plus amples informations sur la série OnePlus 9 arriveront.

Écrit par Cam Bunton.