Carl Pei, ancien co-fondateur de OnePlus, lève des fonds pour sa prochaine aventure

(Pocket-lint) - Carl Pei, connu principalement pour son passage chez OnePlus - une société quil a cofondée - a annoncé ce matin que sa prochaine entreprise avait achevé un tour de financement de démarrage de 7 millions de dollars et quil allait sinstaller à Londres, au Royaume-Uni.

Regardez la liste des investisseurs et vous verrez peut-être des noms familiers. Parmi les amis et la famille se trouvaient des gens comme Tony Fadell (connu dans lindustrie comme le parrain de liPod et fondateur de Nest ), Casey Neistat (oui, ce gars de YouTube), Kevin Lin (cofondateur de Twitch) et Steve Huffman (PDG de Reddit), et une poignée plus de poids lourds de lindustrie.

Pei na pas annoncé dans le communiqué de presse ce que son entreprise allait construire, mais une interview ailleurs révèle quelle sera axée sur laudio. La nouvelle entreprise sera dévoilée en 2021 avec un siège social à Londres.

Pour ceux qui ne le savent pas, Carl Pei a récemment quitté OnePlus après avoir passé près de sept ans dans lentreprise quil a aidé à démarrer en 2013.

Pour ces premiers fans de OnePlus, il était considéré comme le moteur et lénergie derrière la philosophie de la marque consistant à mettre sur le marché des téléphones hautement compétitifs mais abordables avec des spécifications que les passionnés de technologie apprécient. Ils avaient également ce sentiment de disponibilité limitée et dintrigue pour créer un battage médiatique à ces débuts.

Les récents changements de stratégie pour le désormais principal fabricant de smartphones semblaient être en contradiction avec la vision initiale de Pei, et pour beaucoup de ceux qui regardaient, il semblait logique que Pei ne corresponde plus à lentreprise quil a aidé à construire à partir de zéro.

Sadressant à Wired, Pei dit que la nouvelle société sera axée sur la musique avec des écouteurs et dautres matériels liés à la musique dans le pipeline. Mais il y a plus que ça. Cependant, ce que cela signifie exactement n’a pas encore été révélé.

Actuellement, selon ce rapport, il y a moins de dix personnes qui travaillent pour la nouvelle entreprise, et il espère que lentreprise nest pas simplement un «flash dans la casserole», mais une entreprise durable et fonctionnant à long terme.

Comme tous ceux qui ont suivi OnePlus au fil des ans, nous sommes tous impatients de savoir ce qui arrivera sur le marché.

Écrit par Cam Bunton.