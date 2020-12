Le design OnePlus 9 Pro révélé dans des schémas qui ont fui

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a déjà eu plusieurs fuites autour des OnePlus 9 et 9 Pro , mais la dernière montre des schémas, soutenant les rumeurs de conception précédentes.

Les schémas qui ont été divulgués par le tipster Digital Chat Station montrent deux objectifs plus grands sur le système de caméra arrière. On ne sait pas sil y a encore deux ou une lentilles plus petites. Sur la face avant de lappareil, les schémas montrent une caméra à perforation singulière.

一 加 9 Pro 后 置 俩 镜头 体积 蛮 大 的 , 剩下 俩 感觉 像 凑数。 还是 左上角 QHD + 高 刷 单孔 屏。

一 加 9 是 俩 大 底 带 一个 凑数 , 后 置 三 摄 也是 明年 主流 方案 了 , 也 都 很少 标配 潜望镜 , 一 加 这 工程 机 3D 结构 图 看起来 全 系 都 没有 。。。 [吃瓜] pic.twitter.com/OJTMBA5Q1y - Digital Chat Station (@StationChat) 7 décembre 2020

Une traduction du tweet dit: "Les deux lentilles arrière du OnePlus 9 Pro sont assez grandes, et les deux autres donnent limpression de composer le nombre. Ou lécran monotrou QHD + à balayage élevé dans le coin supérieur gauche. One Plus 9 est un complément pour les deux semelles extérieures. La caméra arrière à trois caméras est également le plan principal pour lannée prochaine, et il y a très peu de périscopes standard. Le diagramme de structure 3D de la machine dingénierie one plus semble manquer dans tous les systèmes ... [Mangez du melon] "

Bien que la traduction ne semble pas avoir beaucoup de sens, il semble que le OnePlus 9 Pro puisse recevoir une caméra arrière quadruple et le OnePlus 9 une triple caméra arrière. Il semble également que le OnePlus 9 Pro pourrait avoir une résolution Quad HD +, ce à quoi nous nous attendrions.

Des rumeurs précédentes ont suggéré que les OnePlus 9 et 9 Pro arriveraient au début de 2021, avec un lancement à la mi-mars supposé. Un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz a été revendiqué et on pense que les appareils fonctionneront sur le dernier chipset Qualcomm Snapdragon 888 .

Écrit par Britta O'Boyle.